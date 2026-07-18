Banderazo multitudinario: miles de hinchas coparon Times Square para alentar a la selección

A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, los argentinos son mayoría en Nueva York y el tradicional enclave urbano se tiñó de celeste y blanco

Miles de argentinos se congregaron en el Times Square neoyorquino para realizar el banderazo previo a la final.

Las lluvias que dominaron la escena en Nueva York este sábado, en la previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, no impidieron que miles de argentinos se adueñaran de las calles de una de las ciudades más importantes del mundo para realizar el tradicional banderazo previo a los partidos .

Las precipitaciones se extendieron durante buena parte de la jornada. Incluso, obligaron a que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tenga que realizar parte de los trabajos de preparación para la final bajo la lluvia, mientras que los españoles tuvieron que suspender la práctica y limitarse a hacer ejercicios de activación bajo techo.

Pasado el mediodía, la zona del Times Square se tiñó de celeste y blanco . Camisetas y banderas albicelestes dominaron una de las intersecciones más famosas del planeta.

Miles de hinchas argentinos se acercaron este sábado un al Times Square en la previa de la final del Mundial 2026 , en una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

La concentración comenzó por la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, con grupos de residentes, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar a la selección.

La policía de Nueva York tuvo que reforzar el operativo por el banderazo multitudinario de los argentinos en el Times Square. Foto: AP

Por las calles neoyorkinas se vieron camisetas de Messi, bombos y redoblantes celestes y blancos. Entre las canciones más escuchadas, estuvieron "El que no salta es un inglés" y el claro pedido para el domingo: "Mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar".

Según medios locales, las autoridades evaluaron trasladar parte del encuentro al Central Park si la afluencia continuaba aumentando, debido a la capacidad limitada del área y al alto flujo de visitantes durante el fin de semana.

Refuerzos en la previa a la final

Los hinchas cantaron, mostraron banderas y hicieron sonar los bombos. Asociaciones de residentes coordinaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens ya tienen reservas completas para este domingo.

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La policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y presencia reforzada en el Times Square para evitar bloqueos de tránsito y garantizar la seguridad de peatones y turistas. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

El banderazo, a horas de la final del Mundial 2026, ya es una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en Nueva York.