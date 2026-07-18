Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Chucky retorna al Canalla diez años después de su partida a Europa. De 32 años, es el volante ofensivo que necesitaba Jorge Almirón para la Copa Libertadores

Cervi debutó en Central de la mano de Miguel Russo, pero su mayor esplendor fue con el Chacho Coudet.

Cervi viene de finalizar su contrato con Celta de Vigo, donde jugó muy poco. en Central quiere volver a ser.

Las suposiciones sobre la posibilidad de cerrar un nuevo refuerzo durante el fin de semana, y de que se podría tratar de un volante ofensivo, se confirmó. La noticia apareció y el nombre que se sumará a Central en este mercado de pases es Franco Cervi , un viejo conocido de la casa.

Fueron semanas de charlas y negociaciones entre Central y el futbolista, hasta que el acuerdo finalmente llegó. Durante este sábado se afinaron algunos detalles mínimos que restaban definir y se cumplió con el paso que restaba y todos esperaban: la firma del contrato.

De esta manera, Cervi vuelve a jugar a Arroyito después de muchos años, de aquel 2016 en que partió rumbo a Benfica de Portugal. Diez años después, el zurdo volante ofensivo vuelve a vestir los colores del club que lo formó y lo lanzó al profesionalismo.

El puesto de volante ofensivo era uno de los que el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón había puesto en carpeta como una de las prioridades. El de Cervi no fue el único nombre que se manejó, pero sí el que tenía el visto bueno del entrenador.

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Si 10 años después te vuelvo a encontrar... pic.twitter.com/yDyTBkQkxF — Rosario Central (@RosarioCentral) July 18, 2026

Almirón quería un volante de juego

La ida de sumar un jugador de esas características es porque Almirón siente la necesidad de que la generación de juego no recaiga ciento por ciento en Ángel Di María, la máxima figura de este equipo.

Entre varios de los requisitos que suele buscar Central en materia de refuerzos, es que el jugador en cuestión tenga en claro lo que es fútbol argentino y, sobre todo, que pueda adaptarse lo más rápido posible al mundo Central. Para Cervi eso será sencillo.

Es que el futbolista de 32 años (26 de mayo de 1994) conoce a la perfección lo que es Central, por la sencilla razón de que fue formado en Arroyito y fue el club en el que debutó en la máxima categoría.

Por lo demás, lo que le puede faltar a Chucky es ritmo de competencia, ya que no jugó demasiado en este último tiempo en Celta de Vigo, donde acaba de finalizar su contrato.

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Cervi se había despedido de Celta de Vigo

En mayo de este año Cervi se despidió de Celta de Vigo y quedó en libertad de acción. Fue desde ese momento en que su nombre empezó a sonar en Central, como en tantas otras oportunidades.

Cervi viene de finalizar su contrato con Celta de Vigo, donde jugó muy poco. en Central quiere volver a ser.

No fueron pocas las veces que se habló de su regreso a Arroyito, pero nunca se concretó. Es más, frente a muchos comentarios, en distintas situaciones, fue el propio jugador quien dejó en claro que su retorno a Central se iba a dar en el momento que lo creyera oportuno.

Y ese momento finalmente llegó. Desde que terminó su vínculo con el club español, Cervi hizo base en Rosario, siempre trabajando en la parte física de manera individual. Muchas veces esa rutina fue reflejada por el propio jugador en sus redes sociales.

El inicio de las charlas con Central

Mientras eso ocurría, las charlas con Central se iniciaron, se encaminaron y en un determinado momento se llegó a un acuerdo.

Franco Cervi debutó en Central el de noviembre de 2014, de la mano de Miguel Ángel Russo, frente a Estudiantes de La Plata. Pero está claro que su momento de esplendor fue a partir de 2015, ya con el Chacho Coudet como entrenador.

Es que en ese proceso el hoy técnico de River lo tuvo como una de las piezas clave. De hecho convirtió un gol en el primer partido de ese año, en el Cilindro de Avellaneda, frente a Racing.

Cervi debutó en Central de la mano de Miguel Russo, pero su mayor esplendor fue con el Chacho Coudet.

Mucho protagonismo en el equipo del Chacho

Durante ese 2015 en el que Central tuvo mucho protagonismo, Cervi siempre fue un jugador importante. Uno de los futbolistas con los que mejor se entendió fue con Marco Ruben, hoy nuevamente en el equipo. También disputó la Copa Libertadores 2016 (todavía con el Chacho), en la que el Canalla quedó afuera de los cuartos de final frente a Atlético Nacional de Medellín, luego campeón.

En 2015 se acordó su venta a Benfica de Portugal, pero su estadía en Arroyito se extendió hasta 2016. En el club portugués jugó desde ese año hasta 2021, cuando emigró a Celta de Vigo. Allí también fue dirigido por el Chacho Coudet.

Cervi disputó 57 partidos con la camiseta de Central y anotó siete goles. Es un jugador que el hincha siempre lo tuvo apuntado para que regresara y eso se da ahora, después de un semestre en el que no tuvo actividad, por lo que le será necesario ponerse a punto cuanto antes desde lo futbolístico.

Diez años después de su partida, Chucky regresa a Arroyito. Es el cuarto refuerzo para Almirón, después de las llegadas de Sebastián Zaracho, Axel Werner y Tomás Badaloni.