Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona

Un video hallado en una vieja cinta VHS muestra la reacción de su papá frente al último gol de Diego Maradona en los Mundiales. La grabación se volvió viral a 32 años de aquel histórico partido ante Grecia

El hallazgo de un hombre emociona a las redes: apareció una grabación inédita del último gol de Maradona

A veces los archivos familiares esconden tesoros inesperados. Y otras veces, esos tesoros aparecen justo en el momento indicado. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre que vive en Rosario, @f0l0 _, quien mientras revisaba viejos VHS en busca de algún recuerdo para compartir por el Día del Padre encontró una grabación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes puede verse a su padre filmando la televisión durante el partido entre Argentina y Grecia del Mundial de Estados Unidos 1994 . Lo que registró aquella cámara doméstica fue nada menos que el último gol de Diego Armando Maradona con la camiseta argentina en una Copa del Mundo.

Pero hay un detalle que llamó especialmente la atención de miles de usuarios : además del gol, el video captura la reacción espontánea de quien estaba viendo el partido. Una suerte de "videorreacción" analógica, registrada muchos años antes de que existieran YouTube, Twitch o TikTok.

La publicación fue compartida coincidiendo con el aniversario de aquel gol histórico y acompañada por un mensaje cargado de emoción.

"Revisando los VHS buscando algún recuerdo para subir por el Día del Padre apareció esta joya de mi viejo filmando la televisión", escribió el usuario.

Y agregó: "Era el gol de Diego a Grecia. Hoy se cumplen 32 años de aquel último gol de Maradona con la camiseta argentina. A veces los archivos encuentran el momento justo para volver a aparecer. Gracias Diego. Gracias papá".

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El último gol mundialista de Maradona

La escena corresponde al 21 de junio de 1994, cuando Argentina goleó 4 a 0 a Grecia en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos.

Aquella tarde, Maradona marcó uno de los goles más recordados de su carrera. Después de una jugada colectiva, recibió un pase de Fernando Redondo y sacó un potente remate de zurda que se clavó en un ángulo.

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La celebración quedó inmortalizada por la transmisión televisiva: Diego corrió directamente hacia una cámara y gritó desaforadamente frente al lente en una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales.

Nadie lo sabía entonces, pero sería su último gol en una Copa del Mundo.

Una cápsula del tiempo

Más allá del valor deportivo, lo que volvió especial al hallazgo fue la forma en que quedó registrado. En los años noventa era habitual que muchas familias filmaran cumpleaños, reuniones o acontecimientos importantes con cámaras VHS. Sin embargo, no era tan frecuente registrar la televisión durante un partido de fútbol.

Por eso, el video funciona como una pequeña cápsula del tiempo. No sólo rescata un momento histórico del deporte argentino, sino también la manera en que millones de personas vivían los Mundiales antes de internet, las redes sociales y los teléfonos celulares.

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Tres décadas después, una cinta olvidada en una caja familiar volvió a poner en pantalla a Maradona. Y también a un padre disfrutando de uno de esos momentos que quedan grabados para siempre, incluso cuando nadie imagina que algún día volverán a aparecer.