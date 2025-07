Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la familia afirma que lo mataron y tiene una fuerte sospecha

Fuentes del MPA indicaron que el agente federal no se encuentra vinculado a la causa y sólo colaboró en el aporte de datos. No obstante, la Fiscalía le anticipó que solicitará la ampliación de la declaración y que esos datos aportados serán utilizados para la reconstrucción del hecho.

"No sé si existe muchas casualidades en este mundo, pero hasta ahora hay declaraciones y datos que no concuerdan. Tenemos una impotencia terrible porque nadie vio nada, no sabe nada y las cámaras tampoco grabaron nada. Tratamos de mantener la cautela y no acusar a nadie, pero nosotros tenemos muchas dudas", señaló Desiré en declaraciones a La Capital en relación a la secuencia que narró, al parecer, este agente de la PSA que se encontraba en Rosario en el marco del Plan Bandera, aunque aún no fue mencionado públicamente.

Desiré asegura desde que le entregaron el cuerpo en la morgue del Instituto Médico Legal (IML) que la investigación del caso le genera muchas dudas. "Al principio nos habían dicho que se trataba de un suicidio, pero las heridas que tenía el cuerpo no coinciden con esa hipótesis. Tenía heridas de defensa en la mano, las espalda raspada. De modo que si alguien se arroja al vacío no puede rebotar en el aire", argumentó en declaraciones a "Trascendental", de LT8.

Un oficial de la PSA en la mira

Si bien en principio de habló de un llamado anónimo, luego trascendió que el hallazgo del cuerpo surgió a partir del llamado del agente de la PSA. Para la familia del joven allí surgen las incongruencias. "Nos genera muchas dudas porque su relato no coincide. Mi hijo había comido un choripán en bulevar Seguí y avenida Francia y el policía estaba de servicio en Seguí y bulevar Avellaneda. De ahí dice que no se acuerda que había hecho ese día, que se despertó a las 3 de la madrugada (se hospedaba en San Martín entre Mendoza y San Juan), que compró cerveza y después fue al parque España y vio un cuerpo ensangrentado", agregó el padre del joven.

>>Leer más: Investigan la muerte de un jugador de vóley de Central Córdoba en el parque España

También comentó que este policía de jurisdicción federal "dijo que había llamado a la comisaría segunda y que cortaron la llamada, y que después desde la seccional devolvieron la llamada y al no atender, enviaron a la brigada motorizada". Se refería a la escena en la que efectivos policiales provinciales aparecieron en escena.

Cuestionamientos de la CAJ

Sin embargo, desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que asiste a la familia de Giovani, elevaron un escrito al MPA con sus discrepancias respecto al protocolo llevado a cabo en la escena. "Al direccionar el caso como un suicidio de manera sesgada, se obviaron pruebas y elementos clave que ya no se podrán recuperar para poder esclarecer la muerte del jugador de vóley", planteó la CAJ.

En ese sentido, abundaron: "No hubo gabinete que cautelara la escena, que buscara rastros en el lugar, que realizara un exhaustivo registro de la zona, y lo documentara debidamente con fotografías, que se realizara planimetría. Tampoco se tomaron muestras biológicas bajo las uñas del joven, de hecho fue desvestido en el lugar y la ropa fue entregada junto con el cuerpo en fecha (…)".

El celular de Giovani, un misterio

"Me tuvieron todo el día en veremos en la subcomisaría 21ª y recién, a las 11 de la noche de ese día, me avisaron y me llevaron a la comisaría segunda para decirme que habían encontrado un cuerpo. Y cuando me entregan el cuerpo en la morgue (Instituto Médico Legal), la ropa estaba toda mojada. ¿De dónde apareció el agua?", cuestionó una vez más Desiré, visiblemente angustiado.

>>Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: entre la reconstrucción del hecho y el reclamo de justicia

En cuanto al celular, que faltaba entre las pertenencias del joven, Desiré precisó: "En el expediente dice que lo habían encendido y que la antena impactó a las 4 de ese día. Allanaron dos o tres viviendas e inmediatamente lo apagaron. Por eso le solicité a los abogados que investiguen a esas personas (las que supuestamente le habrían secuestrado el celular), ya que también habrían hecho una llamada con otro chip desde el mismo aparato".

Sin evidencias respecto a un caso de violencia policial

Desde la CAJ indicaron que en las medidas de investigación presentadas ante la fiscal de Homicidios Mariana Prunotto, que instruye la causa, no se hallaron evidencias respecto a la hipótesis de una muerte ligada a un caso de violencia policial como se deslizó en un momento por personas cercanas a la familia, a partir del procedimiento llevado a cabo con el cuerpo ni bien fue encontrado.

No obstante, para la Fiscalía no se descarta ningún tipo de hipótesis. Es por eso que el próximo 7 de agosto, a las 9, se realizará la reconstrucción del hecho. No obstante, este viernes habrá una reunión entre los padres del joven y el fiscal regional Matías Merlo, donde se expondrán las pruebas que hasta el momento recopiló la Fiscalía y los pasos a seguir en el caso.