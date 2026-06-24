Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales

Las tareas de limpieza dieron inicio en el arroyo Ludueña, al norte de Rosario, y tienen como objetivo reducir el riesgo de anegamientos

Las obras tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones,

El gobierno de Santa Fe comenzó con las tareas de limpieza de 14 canales troncales ubicados en distintos departamentos del sur santafesino , entre ellos Rosario. Funcionarios provinciales y municipales firmaron el lunes el acta de inicio de la primera etapa de los trabajos en el extremo norte de Rosario.

Las obras tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones , tanto en áreas urbanas como rurales del sur provincial, así como asegurar la estabilidad y seguridad de banquinas y caminos, protegiendo la infraestructura de las zonas productivas, contribuyendo a la estabilidad económica y social.

Al mismo tiempo, la acción permitirá obtener información precisa y actualizada sobre la topografía de los canales de la provincia , para regularizar el mantenimiento y prevenir daños a la infraestructura y propiedades cercanas mediante el mantenimiento preventivo y correctivo que prolongue la funcionalidad de los canales a cielo abierto.

Para llevar adelante el plan de obras se realizaron durante 2025 distintos encuentros en los que se fue diseñando el proyecto de saneamiento que luego se licitó en 3 macro regiones o zonas (sur-centro-norte) y supera los 900 kilómetros de canales en todo el territorio santafesino.

En el sur

Mientras se adjudican las obras en las zonas norte y centro, este lunes se empezó a trabajar en la zona sur de la provincia. En esta región, los trabajos permitirán el saneamiento de más de 660.000 hectáreas en 48 distritos de los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, así como 322 kilómetros de longitud en 14 canales. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $9.653.188.255,70.

Las tareas de limpieza se llevarán a cabo por orden de prioridades y comenzaron en el arroyo Ludueña, ubicado en el extremo norte de Rosario (3,5 kilómetros de extensión), que además beneficiará a Ricardone, Ybarlucea, Funes y Roldán.

La firma del acta de la primera etapa contó con la participación del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Sebastián Chale, y el subsecretario de Mantenimiento Urbano, Jonatan Pérez, entre otros.