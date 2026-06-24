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Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Una de las profesoras dijo que habían echado al hombre de 30 años, pero intentó regresar a través de una reja y le secuestraron un cuchillo

24 de junio 2026 · 09:01hs
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El sospechoso quedó bajo arresto este martes en el Club Azcuénaga Sur.

Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso quedó bajo arresto este martes en el Club Azcuénaga Sur.

U partido de fútbol infantil en el Club Azcuénaga Sur se convirtió este martes en el marco de un operativo policial inusitado. El personal de la entidad advirtió que un hombre les estaba sacando fotos a los chicos y la policía lo detuvo a la noche a partir de la denuncia.

Agentes del Comando Radioeléctrico fue a investigar el episodio cerca de las 20.20, cuando recibieron un aviso sobre disturbios en el predio ubicado sobre Garzón y Mendoza. El sospechoso de 30 años terminó bajo arresto y le secuestraron un cuchillo durante la requisa.

El procedimiento llamó la atención debido a los indicios de que el muchacho estaba fotografiando a personas menores de edad sin autorización. Al margen de esta situación, el procedimiento concluyó con el traslado bajo custodia por el hallazgo del arma blanca tras la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

Disturbios en el Club Azcuénaga Sur

El operativo en inmediaciones del barrio Belgrano se puso en marcha a raíz de la declaración de una profesora del club sobre lo que ocurría mientras se desarrollaba un partido. La mujer de 40 años advirtió que había un hombre sobre los techos y después volvieron a verlo sentado en las tribunas con una actitud sospechosa.

De acuerdo a este testimonio, Federico M. estaba tomando fotografías mientras los chicos jugaban al fútbol. Ante esta situación, el personal de la institución decidió echarlo del predio. Sin embargo, después trató de volver a entrar con un cuchillo.

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Fuentes oficiales confirmaron que ninguna persona sufrió lesiones durante el procedimiento. Luego de la denuncia, los agentes encontraron al muchacho afuera del club y decidieron revisarlo. En ese momento encontraron un cuchillo de cocina y también le secuestraron una mochila.

A partir del hallazgo de los elementos antes mencionados, el detenido fue trasladado a la comisaría 12ª del barrio Ludueña. En principo, la denuncia sólo se refiere a la portación indebida de un arma blanca y no a las supuestas fotografías.

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