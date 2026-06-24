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Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Muy cerca de la inauguración del anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe, el máximo tribunal puso a disposición lugares para la Acusación y la Defensa. Pero ambos organismos rechazaron la medida

24 de junio 2026 · 16:54hs
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El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

En el marco de la inauguración del anexo Palacio de Justicia en Santa Fe, el nuevo edificio de la Corte Suprema de la provincia, el máximo tribunal le cedió dos espacios al Ministerio Público, tanto a la Acusación como a la Defensa. No obstante, ambos organismos rechazaron enfáticamente esa decisión.

Según detalló la Corte en un comunicado oficial, la superficie de ese espacio ronda los 4.000 m2. La arista edilicia abre el debate sobre el lugar del Ministerio Público de la Acusación en relación al Poder Judicial, luego de la reforma constitucional que quita al MPA su esfera.

Los espacios que la Corte cede al MPA

En particular, la Corte puso a disposición dos espacios del nuevo edificio en la ciudad de Santa Fe para que el Ministerio Público ocupe.

Por un lado, el sexto piso del anexo que está próximo a inaugurarse, y por otro, el edificio completo del Poder Judicial ubicado en peatonal San Martín 2651, donde hoy funciona el Fuero Laboral santafesino.

En alguno de esos dos espacios, el sexto piso o el actual lugar del Fuero Laboral, deberán trabajar la Acusación y la Defensa pública en la ciudad de Santa Fe.

>> Leer más: La Corte Suprema de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir un cargo clave

"Esa decisión se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor, que el alto cuerpo consideró y que el Ministerio Público evaluará para llevar a cabo las adaptaciones pertinentes", expresó la Corte en un comunicado de prensa.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público de la Acusación como la Defensa Penal rechazaron este miércoles el ofrecimiento de la Corte y solicitaron que se respete la distribución original de espacios dentro del nuevo edificio judicial.

A través de un comunicado, ambos organismos enfatizaron que la propuesta del alto tribunal no cumple con lo anunciado en 2021, cuando se aprobó la obra y se asignaron los recursos para comenzarla.

Al respecto, recordaron que al MPA le corresponde el cuarto y el quinto piso y parte del subsuelo del nuevo complejo, mientras que la Defensa reclama el primer nivel.

Asimismo, enfatizaron que nunca prestaron conformidad para modificar el destino de esos espacios y mencionaron la cláusula transitoria de la Constitución de Santa Fe que determina que no puede alterarse la afectación de inmuebles asignados al Ministerio Público sin acuerdo de los organismos involucrados.

La relación entre el Poder Judicial y el MPA

Un punto a destacar en esta discusión edilicia es la reciente independencia del MPA del Poder Judicial, algo que generó tensión durante la reforma constitucional, naturalmente. Aún resuena el concepto de "extrapoder".

Desde entonces, se inició un conflicto que tuvo su punto álgido hace pocos días porque la Corte decidió, por unanimidad e incluido el exfiscal General del MPA Jorge Baclini, reorganizar dependencias del Centro de Justicia Penal priorizando al Poder Judicial.

En otras palabras, no ceder en principio al MPA oficinas en el nuevo edificio, ya que no está más en la órbita judicial sino que es un "extrapoder", como clamó durante 2025.

La fiscal general, Cecilia Vranicich, dijo que están “divorciados” y reclamó la división de bienes, pero dentro del nuevo Centro de Justicia Penal.

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