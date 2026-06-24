Rugby: Contepomi confirmó la lista para el Nations Championship sin rosarinos

Se viene el mejor rugby del mundo. Se viene el Nations Championship. Mientras llega el momento, Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, confirmó a Los Pumas que disputarán el torneo y en la nómina no figura ningún jugador de la Unión de Rugby de Rosario .

Respecto al plantel, hay seis jugadores que participaron este año en el Súper Rugby Américas, pero ninguno de Capibaras XV, la franquicia del Litoral : Luciano Asevedo (Tarucas), Juan Penoucos (Pampas), Agustín Fraga (Pampas), Nicolás Roger (Dogos XV), Faustino Sánchez Valarolo (Dogos XV) y Mateo Soler (Dogos XV). Hay que aclarar que Penoucos como Fraga fueron llamados en calidad de jugadores en desarrollo. En tanto, los rugbiers involucrados en la final del Top 14 de Francia, el rufinense ex Duendes Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Efraín Elías y Tomás Rapetti, no fueron tenidos en cuenta para el primer partido.

Thomas Gallo, Juan Martín González, y Bejamín Elizalde están descartados por lesión , al igual que Juan Cruz Mallía. Por otro lado, si bien no estuvieron en la última ventana de noviembre, Pedro Rubiolo —rotura ligamento cruzado anterior— Bautista Bernasconi —operación de muñeca— y Joel Sclavi —molestias en el hombro— no fueron seleccionables para el comienzo del Nations Championship, mientras que Benjamín Grondona se perdió la última parte de la temporada por un desgarro en el pectoral .

Forwards: Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Leonel Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.

Los Pumas en el Nations Championship

El conjunto argentino abrirá la competencia contra Escocia el 4 de julio en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, una semana más tarde viajará a San Juan para medirse en el Bicentenario ante Gales y cerrará la primera fase del Nations Championship contra Inglaterra, el 18 del mismo mes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Los equipos del Seis Naciones (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de Sanzaar (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur. En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.