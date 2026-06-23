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Adorni aseguró que está "a disposición" para dar el informe de gestión en el Senado

Antes se había anunciado la cancelación de la sesión en la Cámara alta, en medio de la controversia por su declaración patrimonial y los pedidos de interpelación

23 de junio 2026 · 21:04hs
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Adorni aseguró que está a disposición para dar el informe de gestión en el Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que se encuentra "a disposición" para concurrir al Senado el próximo 2 de julio a brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional, luego de que se conociera la suspensión de la exposición que tenía programada para esa fecha.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X (ex-Twitter), en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a comparecer ante la Cámara alta.

>> Leer más: El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

La declaración de Adorni llegó después de que se anunciara la cancelación de la sesión en la que debía presentar el tradicional informe de gestión, en medio de la controversia política generada por su declaración jurada patrimonial y los pedidos de distintos sectores de la oposición para avanzar con una interpelación.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, había afirmado: "No tiene sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público. Además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete".

>> Leer más: La avanzada sobre Adorni volvió a exponer las diferencias en Provincias Unidas

La suspensión había generado cuestionamientos de dirigentes opositores, que interpretaron la decisión como una maniobra para evitar que el funcionario enfrentara preguntas sobre las explicaciones brindadas en torno a sus ahorros, inversiones y patrimonio.

En ese contexto, el mensaje publicado por Adorni pretende dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del gobierno, mientras continúa la polémica política en torno a su situación.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras, una situación que derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo.

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