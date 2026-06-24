Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus El siniestro vial se produjo anoche en Catamarca y Moreno. El taxista fue ubicado por la Policía poco después en Cafferata y Santa Fe 24 de junio 2026 · 07:24hs

Foto: Policía de Santa Fe. El taxista involucrado en el siniestro vial fue detenido en la Terminal y derivado a la Seccional 2ª

Un taxista fue demorado por la Policía tras chocar con una ciclista y luego darse a la fuga sin brindar asistencia a la víctima. El siniestro vial sucedió a la medianoche en Catamarca y Moreno y la aprehensión del conductor se produjo en la parada de taxis ubicada en la Terminal de Ómnibus.

Según voceros policiales, el incidente trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba un choque entre un taxi y una bicicleta.

Al llegar al lugar, efectivos de la Brigada Motorizada le tomaron declaración a la Lara C., de 31 años, quien manifestó que minutos antes había sido colisionada en la parte trasera de su bicicleta por un taxi cuyo conductor huyó del lugar.

Dónde detuvieron al taxista Minutos después, desde la Central de 911 se informó que el chofer se encontraba en la parada de taxis ubicada en Cafferata entre Santa Fe y Córdoba, donde fue aprehendido y derivado a la Seccional 2ª.

>> Leer más: Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir Fue identificado como Osvaldo M., de 69 años, quien estaba al mando de un Chevrolet Corsa y enfrentará una causa por lesiones culposas en siniestro vial.