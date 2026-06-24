Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez

Para muchos, el aguinaldo es uno de los ingresos extraordinarios más importantes del año. Suele destinarse a deudas, compras postergadas o ahorro

Con la llegada del primer medio aguinaldo , muchos argentinos vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿conviene gastarlo, ahorrarlo o invertirlo? En un contexto donde la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo, dejar ese dinero inmovilizado en una cuenta tradicional implica perder valor con el paso de las semanas.

Por eso , cada vez más personas buscan alternativas que les permitan hacer rendir ese ingreso adicional sin resignar disponibilidad inmediata.

Una de las opciones que gana terreno son las cuentas remuneradas y las billeteras digitales con rendimiento diario, que permiten generar intereses sobre el saldo disponible mientras el dinero permanece accesible para transferencias, pagos o retiros.

A diferencia de instrumentos más rígidos, como un plazo fijo tradicional, estas alternativas combinan rentabilidad y liquidez, dos atributos especialmente valorados en entornos económicos volátiles.

Entre las opciones disponibles en el mercado argentino, algunas fintech ofrecen tasas competitivas y acreditación diaria de rendimientos, permitiendo que incluso montos pequeños comiencen a generar ganancias desde el primer día.

El caso Fiwind

Fiwind asegura que propone la tasa más alta al combinar rendimientos sobre saldos en pesos con acceso a inversiones en acciones, cedears y letras, dólar MEP y Cripto, transferencias internacionales y una cuenta gratuita en EEUU a nombre propio, tarjeta virtual, pagos QR y compra-venta de criptomonedas. Una app financiera para gestionar ahorro, pagos e inversión en un sólo lugar.

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Para quienes cobran el aguinaldo y aún no definieron un destino específico para ese dinero, mantenerlo en una cuenta que genere rendimiento puede funcionar como una estrategia intermedia: preservar valor mientras se decide el siguiente paso.

En términos prácticos, si una persona deposita su aguinaldo en una plataforma con rendimiento automático, puede obtener una renta diaria sin modificar sus hábitos financieros. Esto transforma un dinero “quieto” en un activo productivo.

En un escenario de tasas cambiantes, especialistas recomiendan comparar no solo el rendimiento ofrecido, sino también factores como:

disponibilidad inmediata del dinero

costos ocultos

facilidad de uso

seguridad de la plataforma

La conclusión es clara: el aguinaldo puede representar una oportunidad para mejorar la salud financiera personal, siempre que se evite dejarlo inmóvil y se prioricen instrumentos que equilibren rendimiento, flexibilidad y bajo riesgo.