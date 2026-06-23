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La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

Esperan varios días con registros por encima de los 40º. España alertó que la temperatura en Andalucía podría alcanzar los 44°

23 de junio 2026 · 23:20hs
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Los parisinos encontraron refugio en el canal Saint-Martin.

Los parisinos encontraron refugio en el canal Saint-Martin.

Francia registró este martes su día más caluroso registrado en promedio nacional, en medio de una excepcional ola de calor que castiga a la mayoría de los países de Europa. Meteo France indicó que el indicador térmico nacional de Francia —que promedia las temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— alcanzó un récord de 29,8°, superando los 29,4° de agosto de 2003.

Si bien el récord absoluto nacional es de 46,0°, medido en Vérargues el 28 de junio de 2019, estas altas temperaturas (que se mantendrían por encima de los 40º por varios días) son cada vez más habituales. En esta ocasión fueron producidas por un domo de calor, un sistema de alta presión que permanece estacionario, atrapando calor y humedad en niveles peligrosos.

El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, indicó que cuarenta personas, la mayoría de ellas jóvenes, se ahogaron en el país en los últimos cinco días mientras ‌intentaban refrescarse para escapar del calor.

En un país donde el aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, el transporte público y los eventos deportivos se vieron afectados. En París, la torre Eiffel ajustó sus operaciones al clima abrasador, cerrando por la tarde en lugar de a última hora de la noche como suele hacerlo. El museo del Louvre dijo que cerraría dos horas antes de lo normal.

“Aunque partes de su edificio histórico son naturalmente resistentes, el museo sigue siendo vulnerable y no está suficientemente adaptado al cambio climático”, indicaron las autoridades de la institución, para remarcar que “la acumulación de calor es mayor hacia el final del día y se intensifica aún más por el elevado número de visitantes”.

Reino Unido y España, al rojo vivo

El clima extremo también está azotando otras partes de Europa, y este martes lo sufrieron especialmente Italia, España y Reino Unido.

Al otro lado del Canal de la Mancha, muchas escuelas del Reino Unido cerraron antes o no hubo clases debido al calor, y muchos servicios de trenes se redujeron para evitar problemas en las vías ferroviarias relacionados con las altas temperaturas. La agencia meteorológica británica emitió un alerta rojo por calor extremo para este miércoles, y las previsiones sugieren que podría batirse el récord histórico de junio.

En España, la agencia meteorológica nacional, Aemet, emitió alertas por temperaturas de 44° en el sur de Andalucía, así como avisos de que los termómetros alcanzarían los 40° en las regiones de Cantabria y el País Vasco, en la costa atlántica norte, que normalmente registran temperaturas más frescas.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

En los últimos cuatro años, más de 200 mil personas en todo el continente fallecieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de esos decesos eran evitables, señaló la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud este mes.

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