Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, dijo que la intención es sesionar el 2 de julio y rechazar los cambios introducidos por Diputados

El debate legislativo por el proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia, que espera ser tratada nuevamente por el Senado tras las modificaciones que se introdujeron en Diputados al proyecto original, sumó este miércoles un nuevo capítulo.

Mientras se aguarda que la Cámara alta vuelva a tratar el 2 de julio próximo, el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, autor del proyecto de ley, insistió que debe aprobarse el texto original, sin los planteos que hicieron los diputados.

En declaraciones a LT8 , Seisas remarcó: “Estamos en una situación en la que todo el país está discutiendo la misma problemática, que no es de fácil resolución. Eso hay que destacarlo. Por eso, en Diputados hubo un intento de modificar el proyecto original y que obtuvo media sanción de Senadores”.

Seisas consideró que “la modificación que hizo más daño al proyecto original fue la que había que demostrar que había coerción, intimidación o extorsión. En realidad, son figuras que ya existen en el Código de Convivencia y no harían falta una ley específica sobre el tema”.

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“Tenemos la intención de impulsar el texto que salió aprobado por la Cámara de Senadores en la próxima sesión del 2 de julio. Solicité que sea tratado en forma preferencial ese mismo día. La intención es que sea aprobada tal como salió en su momento en Senadores”, subrayó el senador rosarino.

Prohibición de cuidacoches: cuándo se trata finalmente

El proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, presentado por el senador Ciro Seisas, obtuvo media sanción en la Cámara alta el 19 de marzo pasado. El Senado en ese momento le delegó la aplicación de la norma a los municipios y el proyecto pasó a consideración de la Cámara de Diputados.

La iniciativa finalmente fue aprobada por Diputados, pero con modificaciones. Por ese motivo, el proyecto tiene que volver a ser tratado por los senadores para ver si se convalidan las modificaciones establecidas en la Cámara baja. De acuerdo a lo declarado por Seisas este miércoles, la sesión para tratar el asunto se realizará el 2 de julio y todo parece indicar que no se incorporarán las anotaciones incorporadas por los diputados.

Antes del trámite legislativo en Diputados, el proyecto también fue objeto de señalamientos por parte de la Iglesia Católica, que pidió tener en cuenta a las personas que se ganaban la vida en forma honesta de las que extorsionaban a automovilistas en las calles. A su vez, la Iglesia Evangélica en cierta forma también sentó posición sobre el tema de la prohibición, al reclamar que "no hay que romantizar la pobreza".