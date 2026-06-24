La Capital | La Ciudad | Cuidacoches

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, dijo que la intención es sesionar el 2 de julio y rechazar los cambios introducidos por Diputados

24 de junio 2026 · 10:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
El proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches se trataría el 2 de julio en Senadores

Foto: Héctor Río / La Capital

El proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches se trataría el 2 de julio en Senadores

El debate legislativo por el proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia, que espera ser tratada nuevamente por el Senado tras las modificaciones que se introdujeron en Diputados al proyecto original, sumó este miércoles un nuevo capítulo.

Mientras se aguarda que la Cámara alta vuelva a tratar el 2 de julio próximo, el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, autor del proyecto de ley, insistió que debe aprobarse el texto original, sin los planteos que hicieron los diputados.

En declaraciones a LT8, Seisas remarcó: “Estamos en una situación en la que todo el país está discutiendo la misma problemática, que no es de fácil resolución. Eso hay que destacarlo. Por eso, en Diputados hubo un intento de modificar el proyecto original y que obtuvo media sanción de Senadores”.

Qué modificaciones afectan a la ley original

Seisas consideró que “la modificación que hizo más daño al proyecto original fue la que había que demostrar que había coerción, intimidación o extorsión. En realidad, son figuras que ya existen en el Código de Convivencia y no harían falta una ley específica sobre el tema”.

>> Leer más: Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

“Tenemos la intención de impulsar el texto que salió aprobado por la Cámara de Senadores en la próxima sesión del 2 de julio. Solicité que sea tratado en forma preferencial ese mismo día. La intención es que sea aprobada tal como salió en su momento en Senadores”, subrayó el senador rosarino.

Prohibición de cuidacoches: cuándo se trata finalmente

El proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, presentado por el senador Ciro Seisas, obtuvo media sanción en la Cámara alta el 19 de marzo pasado. El Senado en ese momento le delegó la aplicación de la norma a los municipios y el proyecto pasó a consideración de la Cámara de Diputados.

La iniciativa finalmente fue aprobada por Diputados, pero con modificaciones. Por ese motivo, el proyecto tiene que volver a ser tratado por los senadores para ver si se convalidan las modificaciones establecidas en la Cámara baja. De acuerdo a lo declarado por Seisas este miércoles, la sesión para tratar el asunto se realizará el 2 de julio y todo parece indicar que no se incorporarán las anotaciones incorporadas por los diputados.

Antes del trámite legislativo en Diputados, el proyecto también fue objeto de señalamientos por parte de la Iglesia Católica, que pidió tener en cuenta a las personas que se ganaban la vida en forma honesta de las que extorsionaban a automovilistas en las calles. A su vez, la Iglesia Evangélica en cierta forma también sentó posición sobre el tema de la prohibición, al reclamar que "no hay que romantizar la pobreza".

Noticias relacionadas
Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

Avanza el único oferente para la "ART" de los empleados públicos de Santa Fe

La influenza domina la temporada respiratoria en Santa Fe y enciende alertas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

El taxista involucrado en el siniestro vial fue detenido en la Terminal y derivado a la Seccional 2ª

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Kennet Arnold. El piloto estadounidense que avistó nueve ovnis el 24 de junio de 1947

Ovnis o platos voladores: el término acuñado por el piloto Kennet Arnold en 1947

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Lo último

El cumpleaños de Messi: una foto bien leprosa, un amor infinito y en tapa de todos los diarios

El cumpleaños de Messi: una foto bien leprosa, un amor infinito y en tapa de todos los diarios

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Cinco películas y series sobre Lionel Messi para ver en el día de su cumpleaños

Cinco películas y series sobre Lionel Messi para ver en el día de su cumpleaños

Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación

El fiscal Omar de Pedro confirmó que el primer sospechoso ya está preso por otro delito. Hay recompensa para quien aporte más datos sobre el caso

Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación
Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Avanza el único oferente para la ART de los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de los empleados públicos de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Ovación
Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Mundial 2026: un rumano será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Mundial 2026: un rumano será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Policiales
Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

La Ciudad
Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona
La Ciudad

Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

Avanza el único oferente para la ART de los empleados públicos de Santa Fe

Avanza el único oferente para la "ART" de los empleados públicos de Santa Fe

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

Adorni aseguró que está a disposición para presentar su informe en el Senado
Política

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
Policiales

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales
Economía

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año
Economía

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento
La Ciudad

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado
Política

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
Policiales

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla
Información General

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord
Información General

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas
El Mundo

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas
La Ciudad

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento
La Ciudad

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos
Policiales

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados
Política

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi
Policiales

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda
La ciudad

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina
La Ciudad

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina