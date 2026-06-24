La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores les pidan a sus sindicatos aceptar la propuesta salarial En un comunicado, los empresarios del sector insistieron en aumentar los sueldos de acuerdo con la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor 24 de junio 2026 · 17:15hs

Las paritarias de los aceiteros continúan sin resolución.

El conflicto por los salarios en el sector de los aceiteros continúa y pareciera no tener horizonte de resolución. Este miércoles, desde la cámara que nuclea a los empresarios del rubro instaron a los trabajadores a que le pidan a "sus líderes sindicales que acepten la propuesta salarial".

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) indicaron que se inició el diálogo con los sindicato, pero aseveraron que en la audiencia realizada en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación (llevada a cabo este martes) no se alcanzó un acuerdo salarial con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea).

"Estamos trabajando para que la reunión de mañana jueves 25 de junio, con el pedido de la comunidad aceitera a sus líderes de abrirse al diálogo, se llegue a un acuerdo que, como lo sostuvimos durante toda la negociación, se actualicen los salarios de acuerdo con la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. En otras palabras, propusimos garantizar que ningún trabajador pierda poder adquisitivo frente a la inflación. No se trata de una propuesta futura. Durante el primer semestre de 2026 los salarios del sector ya fueron actualizados según la inflación acumulada, manteniendo plenamente protegidos los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, esta propuesta aún no fue aceptada por las organizaciones sindicales", expresaron desde Ciara en el comunicado.

Y continuaron: "Actualmente, el salario promedio de la actividad es de los más altos de toda la economía argentina. Incluso, cuando analizamos esos ingresos en términos internacionales, observamos que los salarios de los trabajadores aceiteros argentinos medidos en dólares se ubican por encima de los que perciben trabajadores de actividades equivalentes en Brasil y en Estados Unidos. Tambien el aumento que dimos hasta ahora del 14% es uno de los mas elevados de todos los incrementos salariales del resto de la economía".

"Nos preocupa que una herramienta excepcional como la conciliación obligatoria, pensada para acercar posiciones y construir acuerdos, haya terminado utilizándose como una instancia previa a la profundización del conflicto. Nos preocupa porque las consecuencias de una paralización no recaen únicamente sobre las empresas y el camino del paro nacional no le sirve a nadie. Detrás de esta actividad existen miles de productores agropecuarios, cooperativas, acopios, corredores, contratistas, transportistas, puertos, comercios y trabajadores que dependen del funcionamiento normal de toda la cadena agroindustrial. Cada día de paralización significa menos salarios aceiteros, menos producción, menos exportaciones, menos movimiento logístico, menos actividad económica y menos ingreso de divisas para la Argentina. En caso de no prosperar el acuerdo, la Secretaría de Trabajo de la Nación debe fijar los puestos críticos de una actividad trascendental en base a la Ley de Modernización Laboral (50% de las funciones en cada etapa industrial aceitera) asi como esencial por ser portuaria (75%). No reglamentar esto generara inseguridad jurídica, laboral y económica", sostuvieron. Y finalizaron: "De cara a la reunión de mañana en la Secretaría de Trabajo, que marcará el final de esta instancia sin posibilidad de nuevas prórrogas, reiteramos nuestra vocación de diálogo y nuestra disposición a seguir trabajando para alcanzar acuerdos razonables que permitan sostener el empleo, preservar los salarios y garantizar la continuidad productiva. Necesitamos construir una nueva etapa de diálogo donde empresarios y representantes de los trabajadores podamos discutir no sólo salarios, sino también productividad, capacitación, innovación, competitividad, inversiones y crecimiento".