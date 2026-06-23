El sueño de Trump de un estanque perfecto en Washington se convirtió en pesadilla

La remodelación del estanque del Monumento a Lincoln ya costó más de 14 millones de dólares. Al problema del agua verdosa se suman patos muertos y vandalismo

La saga alrededor del estanque reflectante del Monumento a Lincoln tuvo otro giro inesperado: el presidente Donald Trump dijo que seis personas fueron arrestadas por daños, y la aparición de patos muertos llevó a ambientalistas a afirmar que el estanque se convirtió en una "enorme trampa mortal" para las aves. El problemático proyecto de rehabilitación del presidente, que ya costó más de 14 millones de dólares, se convirtió en un foco visceral de tensión por la aplicación de la ley, la estética y las preocupaciones ambientales, todo de cara a las celebraciones del 250º aniversario de la independencia del país.

En una publicación en redes sociales, Trump sostuvo que había un “corte de 350 pies” (algo más de cien metros) en la pintura, mientras el gobierno enfrenta un plazo autoimpuesto para arreglar la fallida renovación antes de la celebración del aniversario del país, que se celebrará la próxima semana.

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Trump se comprometió a embellecer el estanque reflectante, de un siglo de antigüedad, antes de las celebraciones del aniversario, drenando su agua y haciendo que el fondo fuera pintado de un color que él bautizó como “azul bandera estadounidense”. Pero desde la restauración del sitio, su agua se vio afectada por una proliferación de algas verdes que enturbió el recubrimiento del estanque y parecía que algunas partes se estaban desprendiendo del fondo. El mandatario culpó en repetidas ocasiones al vandalismo.

“Esto fue hecho de manera deliberada y criminal, y alguien tuvo que trabajar muy duro, probablemente en la oscuridad de la noche, para crear una condición así”, escribió Trump, para añadir que otras siete personas recibieron citaciones por presuntamente dañar el estanque.

Miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques patrullaron la plataforma alrededor del estanque después de que Trump insistiera durante el fin de semana en que los vándalos fueron responsables del daño al revestimiento.

Mientras tanto, un grupo ambiental pidió al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos que investigue después de que se fotografiara el cadáver de un patito de la especie ánade real flotando en el estanque lleno de algas, y luego de que se encontraran otras dos aves muertas en las inmediaciones. El Center for Biological Diversity dijo que el Servicio de Vida Silvestre debe hacer cumplir la ley del Tratado de Aves Migratorias, que protege a estos animales.

“Desperdiciar el dinero de los contribuyentes convirtiendo el estanque reflectante en una enorme trampa mortal para patos justo a tiempo para la fiesta del 250º cumpleaños de Estados Unidos es lo más Trump que hay. Cruel, estúpido y egoísta”, dijo Tara Zuardo, activista del grupo.