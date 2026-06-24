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Diputados sesiona y el oficialismo intentará aprobar el Súper Rigi

El temario incluye la aprobación de acuerdos de conciliación del Estado con dos grupos acreedores. Aceptaron la renuncia a Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

24 de junio 2026 · 15:34hs
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Diputados sesiona por el Súper Rigi y acuerdos con fondos buitre.

Foto: Archivo / La Capital.

Diputados sesiona por el Súper Rigi y acuerdos con fondos buitre.

La Cámara de Diputados nacional sesiona este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper Rigi).

A las 12.26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quorum y habilitó la sesión, que incluye el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

El último en bajar al recinto para alcanzar el quórum fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el pleno le aceptó la renuncia a la banca y fue reemplazado por Martín Matzkin (juró por la banca que ocupará hasta diciembre de 2029).

De ese modo, se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en el Congreso, ya que el nuevo diputado por La Pampa es parte del esquema político de la exministra de Seguridad Nacional.

De hecho, Bullrich estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar a Matzkin y aprovechó para saludar a Ravier en su despedida de la Cámara baja.

La figura de Adorni

A continuación, se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta fue rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

>> Leer más: Sin quorum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Del mismo modo fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, CC) que incluía solicitudes de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

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