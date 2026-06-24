La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

El 86% de los virus respiratorios detectados en pacientes internados durante las últimas semanas corresponde a gripe A. Ya se registró una muerte en el departamento Rosario

La influenza domina la temporada respiratoria en Santa Fe y enciende alertas

El frío llegó con fuerza a Santa Fe y sigue sintiéndose con fuerza en los hospitales. En las últimas semanas se produjo un marcado aumento de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y la principal protagonista de esta temporada es la gripe .

Según el último informe epidemiológico provincial, la influenza A concentra el 86% de los virus respiratorios detectados en pacientes internados durante las últimas tres semanas. El dato encendió una señal de alerta entre las autoridades sanitarias, que insistieron en la importancia de la vacunación y las medidas de prevención.

El fenómeno ocurre en paralelo al avance del invierno y a una circulación viral que crece semana tras semana en todo el país.

Entre las semanas epidemiológicas 21 y 23 de este año , Santa Fe registró 3.934 notificaciones de infecciones respiratorias agudas graves en pacientes internados.

De ese total, 356 casos fueron confirmados para algún virus respiratorio. Lo llamativo es que 306 correspondieron a influenza A. En otras palabras, más de ocho de cada diez diagnósticos positivos estuvieron vinculados a la gripe.

Muy por detrás aparecieron adenovirus, SARS-CoV-2, virus sincicial respiratorio (VSR), parainfluenza y metapneumovirus.

El informe destaca además que durante las últimas semanas aumentó el porcentaje de positividad, un indicador que refleja una mayor circulación viral en la comunidad.

Más de 18.000 internaciones por cuadros respiratorios

Desde comienzos de 2026 hasta la semana epidemiológica 23, el sistema sanitario provincial notificó 18.621 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves.

Dentro de ese universo se confirmaron 757 casos positivos para distintos virus respiratorios.

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La influenza A lidera ampliamente la estadística con 508 casos, seguida por adenovirus (97), Covid-19 (65), virus parainfluenza (32), virus sincicial respiratorio (24), influenza B (17) y metapneumovirus (14).

Una muerte en Rosario

El boletín epidemiológico provincial informó además un fallecimiento asociado a influenza A durante lo que va de 2026. Se trató de un hombre de 64 años residente en el departamento Rosario, que presentaba enfermedades preexistentes y no tenía actualizado su esquema de vacunación.

Por el momento es la única muerte registrada oficialmente por gripe en la provincia durante este año.

Qué variante está circulando

Las autoridades sanitarias señalaron que el virus predominante corresponde a la variante Influenza A(H3N2).

Durante gran parte de 2025 predominó la cepa H1N1, pero hacia el final del año comenzó a observarse un cambio que se consolidó durante 2026.

Desde diciembre pasado fueron confirmados once casos de Influenza A(H3N2) pertenecientes al subclado J.2.4.1/K en residentes santafesinos. Todos evolucionaron favorablemente.

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Quiénes son los más afectados

Los casos de influenza A se detectaron en todos los grupos etarios, desde bebés hasta adultos mayores.

Sin embargo, los datos muestran una mayor cantidad de internaciones entre niños de hasta 9 años y personas mayores de 45 años. La mediana de edad de los pacientes internados con gripe ascendió a 45 años durante las últimas semanas.

En cuanto al Covid-19, los contagios se distribuyeron en todos los grupos de edad, aunque en niveles considerablemente inferiores a los observados durante años anteriores.

El llamado a vacunarse

Frente al aumento de casos, el Ministerio de Salud de Santa Fe reiteró la recomendación de aplicarse la vacuna antigripal, especialmente entre los grupos considerados de riesgo.

La campaña está dirigida al personal de salud, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves, internaciones y fallecimientos asociados a la gripe.

Además, recomendaron reforzar medidas habituales durante la temporada invernal, como la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

Con el invierno recién iniciado y temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia, los especialistas advierten que la circulación de virus respiratorios podría seguir aumentando en las próximas semanas.