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Avanza el único oferente del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Se licitó el esquema para elaborar estadísticas de prevención y controlar ausentismo y accidentes de trabajo. Una empresa compite sola para el operarlo

24 de junio 2026 · 10:10hs
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Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe avanzó una nueva instancia en la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que se propone mejorar la atención de la salud de los empleados públicos, el mecanismo de licencias y ausentismo, y el seguimiento de accidentes laborales.

Vale recordar que la licitación del Sipsal tiene un solo oferente. La novedad es que sobrepasó satisfactoriamente la evaluación técnica y ahora se encamina a la instancia del requerimiento económico exigido para prestar el servicio. "Hace poco terminó la revisión y ajustes de la misma que era lo más complejo. Se está en condiciones de pasar a abrir el sobre de oferta económica", explicaron en Economía.

Se trata de SML Consultores Médicos, una firma en gestión y auditoría de salud y riesgos del trabajo ligada al grupo Werthein que se encamina a quedarse con el esquema que unifique el control de las licencias médicas y las prestaciones vinculadas a la salud de todos los agentes del Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados y empresas estatales.

Qué cambia para los empleados públicos

Primero serán empleados de Fiscalía de Estado, API, Catastro y la exDipos. Luego los profesionales universitarios de la sanidad que trabajan en la administración pública, luego docentes y por último policías.

El sistema integrado de protección laboral lo operará el agente privado que estableció una red de prestadores con clínicas y consultorios. Será utilizado para coordinar médicos a domicilio, clínicas de atención primaria, traslados y el seguimiento de los trabajadores accidentados. Uno de los objetivos de fondo es bajar el ausentismo que hoy ronda el 15% al 10 % al menos en los dos años del contrato.

Según la provincia, se busca un cambio de paradigma porque permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y para el empleado resultará más simple realizar la solicitud de licencia por enfermedad o accidente.

Sispal, innovador

El Sispal es "innovador e inédito”, según señaló la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azari. Hoy en el Estado existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que aglutinan a los trabajadores de las distintas áreas de la Administración santafesina.

El gobierno santafesino presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los empleados públicos

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Por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”, reconociendo que se carece de “historias clínicas y datos confiables e información que permita tener datos estadísticos para trabajar en la prevención y el ausentismo”, señalaron desde la provincia. Esto unificará.

El nuevo sistema pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a "uno innovador y tecnológico" que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.

Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.

El nuevo método permitirá a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.

Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.

Cómo funcionará

Durante la presentación destacaron que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:

* Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaría de Vinculación Territorial.

* Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.

* Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.

* Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.

* Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas.

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