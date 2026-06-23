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Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento

La propuesta impulsada por la Municipalidad tendrá lugar el próximo viernes 26 de junio. Es gratuita y abierta a todo público pero requiere inscripción previa

23 de junio 2026 · 19:44hs
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La iniciativa de la Municipalidad se enmarca en la Semana de la Prevención de los Consumos Problemáticos dispuesta por la ONU.

La iniciativa de la Municipalidad se enmarca en la Semana de la Prevención de los Consumos Problemáticos dispuesta por la ONU.

El próximo viernes 26 de junio, a las 17.30, la Municipalidad desarrollará la capacitación “Hablemos sobre consumos problemáticos, organizada por la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. La iniciativa, enmarcada en la Semana de la Prevención de los Consumos Problemáticos, se llevará a cabo en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en Entre Ríos 758.

Se trata de una capacitación gratuita y abierta a toda la comunidad, cuya inscripción se encuentra vigente a través del formulario online dispuesto en la web oficial del municipio. Esta formación está pensada para hablar sobre consumos problemáticos y repensar lo que se concibe como aprendido. Y es un espacio destinado a personas mayores de 18 años interesadas en sumar herramientas para el trabajo en prevención y acompañamiento desde una perspectiva integral.

>> Leer más: Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

A quién apunta

“Hablemos sobre consumos problemáticos” se encuentra dirigido a trabajadores, instituciones, organizaciones sociales, referentes territoriales y público en general, con el propósito de generar espacios de reflexión colectiva y reforzar las redes comunitarias de contención y orientación.

Se trata de una capacitación que combina contenidos teóricos y prácticos, con enfoque comunitario, territorial y de cuidado. Busca habilitar un espacio de formación accesible, donde se compartan saberes, experiencias y recursos para acompañar situaciones vinculadas al consumo, sin juicios y con una mirada respetuosa de los contextos.

Durante la jornada se realizará una historización de los consumos y del surgimiento de algunas sustancias, con la idea de trabajar la sociedad de consumo actual. Asimismo, se trabajará sobre los modelos de abordaje de los consumos problemáticos y la construcción de nuevas subjetividades, conformadas a partir de las situaciones epocales pertinentes. Y, también, acerca de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 para introducirse en el modelo de abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos.

En la ocasión se entregarán certificados de participación. La inscripción estará vigente hasta el mismo viernes 26 de junio y se deberá completar el formulario online dispuesto por el municipio.

>> Leer más: Adicciones en Rosario: crece el consumo problemático en mujeres y son quienes más consultan por otros

Prevención

Este curso forma parte de las distintas actividades organizadas por la Agencia en torno a la semana donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido el 26 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de concientizar sobre el consumo problemático de drogas ilícitas y lícitas.

Durante toda la semana habrá capacitaciones, talleres, intervenciones y espacios de intercambio, además de acciones de sensibilización para fortalecer las herramientas de prevención y acompañamiento.

Entre las actividades programadas entre el 22 y 28 de junio cabe mencionar los stands informativos realizados en la peatonal de San Martín y Córdoba y en Oroño y Dante Alighieri, así como también los cursos destinados a trabajadores municipales, animadores juveniles y preventores comunitarios; jornadas de trabajo con docentes y talleres con alumnos en escuelas secundarias.

>> Leer más: En Rosario, el alcohol está al tope de los consumos problemáticos

La agencia

La Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos surge de reconocer la situación actual en relación a los consumos de sustancias y de otorgarle una mayor jerarquía a la problemática a nivel municipal.

El organismo está dirigido a planificar, unificar y coordinar políticas públicas y acciones, como respuesta a una lectura dinámica que valore e integre la perspectiva de todos los actores implicados, y a articular el trabajo con organizaciones comunitarias, referentes territoriales y la Universidad Pública.

En tanto, tiene por objetivo implementar propuestas orientadas a la prevención y promoción integral de la salud, además de fortalecer la atención, asistencia, acompañamiento, capacitación e investigación.

La sede central funciona en Puerto Joven, en San Martín y el río, y cuenta con un espacio de orientación permanente como lugar de primera escucha para una vinculación con los otros dispositivos de la red. Además, dispone de distintos espacios territoriales distribuidos en la ciudad.

A su vez, la Agencia cuenta con dispositivos específicos en distintos puntos de Rosario, entre ellos Casa Martínez Estrada, el DTC Oeste, La Estación, La Cerámica, República de La Sexta y Tío Rolo. Estos espacios permiten descentralizar la atención y fortalecer la red comunitaria de acompañamiento.

En la página de la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos se encuentra el mapa con las ONG que integran el Consejo Consultivo y los dispositivos específicos, además de información sobre la red territorial de asistencia y prevención.

La Agencia cuenta con una línea de atención telefónica disponible las 24 horas. El número 341-3368116 funciona por llamada y WhatsApp de 8 a 20 y exclusivamente por llamada de 20 a 8.

Conversatorio sobre alcoholismo en Medicina

En otro orden, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR será escenario este miércoles 24 de junio, entre las 10.30 y las 12.30, de un conversatorio sobre alcoholismo y políticas públicas. De la cita, que tendrá lugar en la sala del Consejo Directivo, participarán el decano de esa casa de estudios, Jorge Molinas, y del profesor Juan Manuel Sialle, y un representante de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA), Óscar Ll. (su apellido completo se omite justamente por su anonimato).

El interés de los mexicanos es estrechar lazos con la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Argentina, y especialmente por la experiencia de Rosario, donde la facutad de Medicina incorporó contenidos relativos al alcoholismo y bibliografía de AA a sus cátedras de Historia de la Medicina, de Psiquiatría y Adultos y de Salud Mental y Consumos Problemáticos, una experiencia inédita en el país.

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