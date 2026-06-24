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Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

La empresaria y exesposa del jugador habló con el presidente de una importante institución para acercar el nombre del delantero de Galatasaray

24 de junio 2026 · 10:11hs
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Mauro Icardi junto a su exesposa Wanda Nara. El delantero tiene contrato vigente con Galatasaray.

Mauro Icardi junto a su exesposa Wanda Nara. El delantero tiene contrato vigente con Galatasaray.

La empresaria, Wanda Nara, reveló que llamó al presidente de River, Stefano Di Carlo, para consultar por una posible llegada de Mauro Icardi al club de Núñez, en medio de los rumores que vincularon al delantero con el fútbol argentino. Incluso, muchas veces se mencionó a Newell's como una opción ya que el delantero es hincha de la Lepra, pero del hecho a la realidad existe un largo trecho difícil de recorrer.

El futuro de Icardi continúa abierto, ya que su contrato con Galatasaray vence en junio de 2027 y, si no renueva, en seis meses podría empezar a negociar con cualquier club en condición de jugador libre.

En ese contexto, Wanda, quien fue representante del delantero durante varios años, contó que mantuvo una comunicación con Di Carlo y que aprovechó esa charla para poner sobre la mesa el nombre del atacante.

“Hablé con el presidente por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos”, expresó Nara en diálogo con América TV.

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Luego, la empresaria agregó: “Dije: «¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas». Me dijeron que no”.

La revelación generó repercusión porque contrasta con la postura pública que había marcado el propio Di Carlo, quien días atrás había intentado bajarle el tono a los rumores sobre el exdelantero de Inter y PSG.

“No es un nombre sobre el que hayamos conversado”, había asegurado el presidente de River al ser consultado por la posibilidad de incorporar a Icardi en el próximo mercado de pases.

La respuesta del representante de Icardi

La postura del entorno del futbolista también fue tajante. Su agente actual, Elio Letterio Pino, negó que hayan existido conversaciones formales con River, Racing o Newell’s y descartó, por ahora, una vuelta del delantero al fútbol argentino.

>>Leer más: "Lo pagó Newell's": la historia del tratamiento de Lionel Messi, según Sergio Almirón

“Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina”, sostuvo el representante a comienzos de junio.

Pino, además, pidió terminar con las versiones alrededor del futuro del atacante: “Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine”.

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