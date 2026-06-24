Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

La brasileña Vó Bahiana aseguró meses atrás que una invasión alienígena interrumpirá el partido entre su selección y Escocia. Este miércoles es el "gran día"

En medio de la expectativa por una nueva jornada del Mundial 2026 , una insólita predicción volvió a ganar fuerza en las redes sociales. La protagonista es Vó Bahiana, una vidente brasileña que meses atrás aseguró haber tenido un sueño en el que una invasión extraterrestre interrumpía el partido entre Brasil y Escocia en Miami.

La profecía , que en su momento circuló principalmente entre sus seguidores, resurgió este miércoles debido a que coincide exactamente con la fecha del encuentro por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Brasil se juega buena parte de sus chances de clasificación a los 16avos de final frente a Escocia, pero en internet el foco también quedó puesto en la llamativa predicción.

En un video que volvió a viralizarse durante las últimas horas, Vó Bahiana relató un supuesto sueño en el que observaba una invasión extraterrestre en pleno estadio.

"Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", afirmó.

Según su relato, una nave espacial descendía sobre el estadio y posteriormente aparecía una segunda estructura de mayor tamaño que terminaba llevándose a miles de personas presentes en el lugar.

Una VIDENTE advierte que el próximo 24 de Junio, mientras se esté jugando el partido entre Brasil y Escocia, HABRA UNA INVASIÓN EXTRATERRESTRE, y MILLONES de personas serán ABDUCIDAS.pic.twitter.com/s6QNsbu02b — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 13, 2026

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con eso", sostuvo la mujer en el video.

Por qué la predicción volvió a circular

El interés por la supuesta profecía creció porque el partido señalado por la vidente se disputa precisamente este miércoles 24 de junio en Miami, una coincidencia que impulsó miles de comentarios, memes y publicaciones en distintas plataformas.

Muchos usuarios compartieron el video en tono humorístico, mientras otros siguieron la cuenta regresiva hacia el encuentro para comprobar si ocurría algún hecho fuera de lo común.

La historia se sumó así a la larga lista de predicciones extravagantes que suelen reaparecer cada vez que un evento deportivo de alcance mundial concentra la atención de millones de personas.

Un partido clave para Brasil

Más allá de las especulaciones y los memes, el seleccionado brasileño afrontará un compromiso determinante en su camino mundialista.

El encuentro frente a Escocia se jugará en simultáneo con Marruecos-Haití y será decisivo para definir las posiciones del grupo y los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Mientras tanto, en las redes sociales, miles de usuarios esperan el inicio del partido atentos a una situación poco habitual: además del resultado, muchos quieren saber qué ocurrirá con la predicción extraterrestre que convirtió a una vidente brasileña en uno de los fenómenos virales más curiosos de este Mundial 2026.