Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

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Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado
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La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
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Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo
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Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
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Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
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Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales
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El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año
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Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento
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El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado
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Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
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El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla
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La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord
El Mundo
Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas
La Ciudad
El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas
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En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento
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Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos
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Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados
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Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi
La ciudad
Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda
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En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina