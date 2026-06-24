Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas El episodio ocurrió en Pedro Lino Funes y Tucumán. El hombre herido pudo llegar a su casa para pedir auxilio 24 de junio 2026 · 11:28hs

La zona de Tucumán y Pedro Lino Funes donde ocurrió el violento asalto. La víctima pudo pedir auxilio y fue derivada al Heca

Un hombre de 56 años denunció que fue apuñalado en la espalda en un violento asalto en el que le sustrajeron las zapatillas. El hecho sucedió en la zona oeste de Rosario, y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias para su mejor atención.

De acuerdo con fuentes oficiales, todo ocurrió el martes, alrededor las 10.30. La Policía tomó conocimiento del caso a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida con arma blando en un intento de robo en Urquiza al 6000.

Cuando los agentes llegaron a ese lugar entrevistaron a Fernando S., quien declaró que alrededor de las 10.30, en calle Pedro Lino Funes y Tucumán lo habían apuñalado en un asalto y le habían sustraído sus zapatillas. La víctima contó que a pesar de estar herido en la espalda pudo llegar a su casa.

Cómo atendieron a la víctima del asalto Voceros policiales indicaron que se le dio intervención a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y así se dispuso a trasladar al herido al Hospital Clemente Álvarez para su mejor atención.

Según trascendió, su estado de salud no correría riegos y por el momento no se reportó la detención de ningún sospechoso. >> Leer más: Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido