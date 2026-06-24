La Capital | Policiales | asalto

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

El episodio ocurrió en Pedro Lino Funes y Tucumán. El hombre herido pudo llegar a su casa para pedir auxilio

24 de junio 2026 · 11:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
La zona de Tucumán y Pedro Lino Funes donde ocurrió el violento asalto. La víctima pudo pedir auxilio y fue derivada al Heca

La zona de Tucumán y Pedro Lino Funes donde ocurrió el violento asalto. La víctima pudo pedir auxilio y fue derivada al Heca

Un hombre de 56 años denunció que fue apuñalado en la espalda en un violento asalto en el que le sustrajeron las zapatillas. El hecho sucedió en la zona oeste de Rosario, y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias para su mejor atención.

De acuerdo con fuentes oficiales, todo ocurrió el martes, alrededor las 10.30. La Policía tomó conocimiento del caso a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida con arma blando en un intento de robo en Urquiza al 6000.

Cuando los agentes llegaron a ese lugar entrevistaron a Fernando S., quien declaró que alrededor de las 10.30, en calle Pedro Lino Funes y Tucumán lo habían apuñalado en un asalto y le habían sustraído sus zapatillas. La víctima contó que a pesar de estar herido en la espalda pudo llegar a su casa.

Cómo atendieron a la víctima del asalto

Voceros policiales indicaron que se le dio intervención a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y así se dispuso a trasladar al herido al Hospital Clemente Álvarez para su mejor atención.

Según trascendió, su estado de salud no correría riegos y por el momento no se reportó la detención de ningún sospechoso.

>> Leer más: Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Noticias relacionadas
Los nuevos detenidos por el cargamento de marihuana hallado en Serodino fueron apresados ayer en la vecina localidad de Andino

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

El domicilio allanado donde encontraron las ampollas

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Carta del general San Martín a un compañero de armas

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo.

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Lo último

El invierno se siente en Rosario: tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana

El invierno se siente en Rosario: tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana

El cumpleaños de Messi: una foto bien leprosa, un amor infinito y en tapa de todos los diarios

El cumpleaños de Messi: una foto bien leprosa, un amor infinito y en tapa de todos los diarios

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación

El fiscal Omar de Pedro confirmó que el primer sospechoso ya está preso por otro delito. Hay recompensa para quien aporte más datos sobre el caso

Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación
Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Avanza el único oferente para la ART de los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de los empleados públicos de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Ovación
Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Mundial 2026: un rumano será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Mundial 2026: un rumano será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Policiales
Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

La Ciudad
Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona
La Ciudad

Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

Avanza el único oferente para la ART de los empleados públicos de Santa Fe

Avanza el único oferente para la "ART" de los empleados públicos de Santa Fe

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

Adorni aseguró que está a disposición para presentar su informe en el Senado
Política

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
Policiales

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales
Economía

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año
Economía

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento
La Ciudad

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado
Política

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
Policiales

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla
Información General

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord
Información General

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas
El Mundo

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas
La Ciudad

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento
La Ciudad

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos
Policiales

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados
Política

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi
Policiales

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda
La ciudad

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina
La Ciudad

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina