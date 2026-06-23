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El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año

El tipo de cambio mayorista ganó $10 y el BCRA redujo sus compras. La calificadora MSCI mantuvo la categoría negativa de los bonos argentinos.

23 de junio 2026 · 21:54hs
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Pasó la estacionalidad de la cosecha y el dólar toma carrera.

Pasó la estacionalidad de la cosecha y el dólar toma carrera.

El dólar sostuvo su tendencia alcista en el segmento mayorista y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. El tipo de cambio oficial acumula una suba de 4,5 % en lo que va de junio.

El precio de la divisa ya regresó a los niveles de enero y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade, en la medida en que el techo de la banda de flotación ($1.796,13) se encuentra lejos y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

El tipo de cambio mayorista ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1 %. En el segmento de contado las operaciones superaron los u$s645,7 millones.

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $10 a $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937. Por su parte, el dólar blue subió a $1.521 para la venta en Rosario.

El BCRA se retira

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este martes 23 de junio, pero lo hizo con una intervención mínima frente al volumen operado en el mercado oficial. Así, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s20 millones, el menor monto diario desde el 3 de marzo, y llevó el saldo comprador del mes a u$s1.176 millones. La señal fue confirmó la desaceleración del ritmo de acumulación.

Baja categoría

Por otra parte, MSCI golpeó las expectativas del mercado y mantuvo a Argentina en standalone, excluyéndola de una revisión de categoría. El país seguirá fuera de los principales índices globales tras una revisión que no abrió consulta ni dejó señales de mejora inmediata.

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