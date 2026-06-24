La Capital | Mundial 2026 | Giovani Lo Celso

Asoma la revancha de Gio Lo Celso, el rosarino que puede cumplir el sueño de debutar en el Mundial

Giovani Lo Celso, el jugador surgido en Central, se perdió por lesión la cita de Qatar y ahora podría sumar minutos el sábado ante Jordania

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

24 de junio 2026 · 17:32hs
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Giovani Lo Celso podría tener su debut mundialista en el partido del sábado frente a Jordania.

Giovani Lo Celso podría tener su debut mundialista en el partido del sábado frente a Jordania.
El exCentral Gio Lo Celso espera su oportunidad en la selección argentina.

El exCentral Gio Lo Celso espera su oportunidad en la selección argentina.

La selección argentina jugará el sábado, a las 23, ante Jordania para cumplir formalmente con el calendario de la primera fase del Mundial, donde ya logró la clasificación a los 16avos de final del torneo. Lo que además ya se sabe es que jugará el próximo viernes 3 de julio en Miami en el primer cruce a todo o nada, todavía sin conocer a su rival hasta este viernes. Entonces ante Jordania habrá una gran rotación en el equipo titular albiceleste, donde incluso Lionel Messi podría no ser de la partida y hay chances de que se consume el debut de un rosarino en los mundiales: Giovani Lo Celso.

Es que Lo Celso no pudo estar en la cita de Qatar 2022 por una lesión de último momento que lo sacó del torneo. Si ya tiene en su haber dos títulos de la Copa América, pero el rosarino ahora puede cumplir el sueño de ser parte de un Mundial.

La Scaloneta logró el boleto a los 16avos de final como primera del Grupo J, cuando el pasado lunes superó 2 a 0 a Austria en Dallas y antes había derrotado a 3 a 0 a Argelia en el debut en Kansas City. Ahora resta el cotejo del sábado ante Jordania también en Dallas, pero nada modificará la ruta de jugar el siguiente compromiso en Miami.

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Los que podrían jugar ante Jordania

Ante Jordania el entrenador Lionel Scaloni dispondrá de un once muy alternativo. Una de las dudas es si será titular Lionel Messi y la otra está en el arco, respecto a la presencia de Dibu Martínez.

El exCentral Gio Lo Celso espera su oportunidad en la selección argentina.

El exCentral Gio Lo Celso espera su oportunidad en la selección argentina.

Dibu superó la fractura en el dedo anular de la mano derecha y no tendría inconvenientes en atajar y así poder estirar el invicto bajo los tres palos. Y Messi está en llamas, hizo los cinco goles de la selección argentina, pero no le vendría mal un descanso total o parcial para llegar pleno al primer mata-mata.

Mientras que en el resto del equipo la línea de cuatro podría estar integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi o Facundo Medina y Nicolás Tagliafico. Cuti Romero se repone de un golpe en la rodilla.

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La chance de Lo Celso

En el mediocampo de cuatro iniciarían Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Valentín Barco por el centro; y más adelante entrarían Giuliano Simeone y el rosarino Giovani Lo Celso.

Hay que decir que si el exCentral no es titular podría ser uno de los relevos durante el desarrollo del juego.

En tanto, en el ataque aparecería Julián Álvarez y el primer suplente ofensivo sería el Flaco José López. Y la duda es Lionel Messi o Nicolás Paz.

Para resumir, en Dallas la selección jugará su tercer partido de la fase de grupos el sábado ante Jordania, sabiendo que lo próximo que se le viene será el cruce de 16avos de final en Miami, el viernes 3 de julio, ante el segundo de un grupo apretado que se define el viernes, con los cruces entre España (4 puntos) frente a Uruguay (2) y con Cabo Verde (2) ante Arabia Saudita (1). De aquí saldrá el próximo rival argentino y el sueño albiceleste sigue latente.

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