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Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Los nuevos sospechosos fueron aprehendidos en la vecina localidad de Andino, también en el departamento Iriondo.

24 de junio 2026 · 08:13hs
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Los nuevos detenidos por el cargamento de marihuana hallado en Serodino fueron apresados ayer en la vecina localidad de Andino

Foto: Policía de Santa Fe.

Los nuevos detenidos por el cargamento de marihuana hallado en Serodino fueron apresados ayer en la vecina localidad de Andino

La investigación por el hallazgo de más de 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino derivó en un nuevo allanamiento, pero esta vez en la vecina localidad de Andino, en el que fueron detenidos un hombre y una mujer y la Policía de Investigaciones incautó teléfonos celulares, un automóvil y dinero en efectivo.

El procedimiento ordenado por la Justicia Federal se realizó el martes a la tarde en Río Paraná al 4100 de la localidad del departamento Iriondo. Las personas detenidas fueron identificadas como Carlos R., de 42 años, y Daniela G., de 37.

Voceros del gobierno provincial señalaron que la investigación que derivó en el allanamiento de ayer es un desprendimiento del realizado realizado en mayo de este año, cuando personal de Seguridad Rural Los Pumas detectó en una carnicería de la localidad de Serodino (ubicada en el mismo departamento) un cargamento de 181 panes de marihuana, con un peso total de 106,445 kilogramos.

Investigan el origen de la marihuana

A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal ordenó nuevas medidas investigativas para establecer la procedencia de la droga y las personas involucradas en su distribución.

>> Leer más: Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Como consecuencia de esas diligencias, personal de la PDI desarrolló tareas de inteligencia criminal, análisis de información y medidas investigativas que permitieron identificar a personas presuntamente vinculadas a la maniobra.

Eso derivó en el allanamiento concretado en Andino y las detenciones realizadas durante la jornada. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se secuestró la totalidad de los elementos hallados durante el procedimiento, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa con nuevas medidas tendientes a profundizar el entramado de responsabilidades y posibles conexiones vinculadas al cargamento de droga oportunamente secuestrado.

>> Leer más: Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico de drogas

La investigación es llevada adelante por los fiscales Federico Reynares Solari (Fiscal General del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Litigio Oral Estratégico) y Matías Mené (Fiscal Coadyuvante del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad), con intervención del juez federal Román Lanzón.

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