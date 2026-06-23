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El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

Los registros estarían en aumento hacia el fin de semana

23 de junio 2026 · 23:39hs
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El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 23 de junio en Rosario cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 12º y una mínima que podría llegar a -1º, aunque estaría en aumento hacia el fin de semana.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudoeste cambiando a moderados del oeste, con un registro de 5º y cielo parcialmente nublado que hacia la mañana estaría mayormente nublado, ya con los termómetros marcando un grado bajo cero. Por la tarde se mantendría mayormente nublado, con una máxima de 12º bajando a 8º durante la noche.

El jueves estaría algo nublado, con una máxima de 15º y una mínima de 2º.

Para el viernes se esperan 17º de máxima y 4º de mínima, con cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado.

El sábado la máxima continuaría en 17º, con la mínima trepando hasta los 8º y cielo mayormente nublado.

El domingo estaría nublado, con temperaturas entre 12º y 7º.

El lunes habría un descenso de las marcas, con 14º de máxima y 3º de mínima, cielo nublado y fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

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