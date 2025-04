Balacera en zona oeste: los antecedentes penales de un taxista bajo la lupa

En declaraciones a LT8 , Iantosca, quien representa a una de las entidades que agrupa a dueños de taxis, remarcó que “tener antecedentes penales es incompatible con la prestación de un servicio público. Hay hechos que te permiten trabajar, pero cuando no son de gravedad o menores, pero cuando se trata de una tentativa de robo y te encontraron un arma en tu poder, no podés trabajar más en un taxi”.

>> Leer más: Balacera en zona oeste: internaron a un taxista acribillado frente a su hijo

De acuerdo con la información que expuso Iantosca, el taxista “tenía un antecedente por una pelea que tuvo con un vecino. Esa sería una cuestión menor, y hasta que no se defina en la Justicia no se le puede privar al hombre de la posibilidad de trabajar. Pero cuando se trata de una tentativa de robo, automáticamente no se puede ser taxista. Habría que ver si está anotado en Servicios Públicos, si presentó certificado de buena conducta. Y si no, algo falló”.

2021-07-15 heca 77187669.jpg El taxista quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en estado delicado. Foto: La Capital / Archivo.

“Tengo entendido que hace menos de un mes que es taxista. Por supuesto, no se merece lo que le pasó. Siempre debemos estar a la espera de una evolución favorable en su estado de salud, y después que declare cómo fueron los hechos y si tuvo antecedentes penales, no puede estar arriba de un taxi. Habría que ver por qué estaba al frente de un taxi. Nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad de los choferes”, destacó Iantosca.

El representante de Catiltar se centró en ese sentido en la cruzada que los taxistas llevan adelante contra las aplicaciones de viajes como Didi y Uber. Una de las banderas que los taxistas levantan es justamente que la regulación municipal impide el ingreso al sistema de transporte de personas con antecedentes penales.

“Esto no nos juega a favor, pero esto habla de la destrucción del sistema de taxis. Nos están pegando una paliza muy grande. Cada vez estamos peor. Los controles cada vez son menores. Ayer se hacían controles sobre los taxis en la parada de Terminal y a unos pocos metros estaban los autos de las app cargando y descargando pasajeros, cuando nosotros estuvimos dos horas para hacer un viaje a la mañana", agregó.

Cómo fue el ataque al taxista en zona oeste

La balacera contra el taxista sucedió ayer alrededor de las 3 en Rueda al 4000. Según reportó la policía, el chofer había llegado hasta ese lugar donde subió al auto su hijo y la pareja del muchacho y en un momento dado les dispararon a la altura de un pasillo de la zona oeste. Según la versión preliminar suministrada por los voceros, el chofer fue la única persona herida entre los tres ocupantes del auto acribillado a metros del bulevar Avellaneda.

El chofer fue trasladado por sus familiares hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, y la intervención inicial se centró en el drenaje de aire y sangre de los pulmones. El examen reveló que el proyectil ingresó por la región derecha del cuerpo. Uno de los balazos impactó en ambos pulmones. Si bien la víctima estaba consciente luego de la primera intervención quirúrgica, los médicos advirtieron que aún no se encuentra fuera de peligro.