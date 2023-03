Asociaciones mutuales en jaque por deudas por mantenimiento de nichos

Cerana Paz señaló que a raíz de esa situación se iniciaron conversaciones con concejales para impulsar una modificación de la ordenanza y que las mutuales “tengan un costo preferencial en las cremaciones” que se realicen en las instalaciones ubicadas en el cementerio La Piedad.

Al ser consultado sobre cuáles son las responsabilidades de los familiares de las personas que fueron inhumados en panteones de mutuales y que no cumplen con el pago del mantenimiento, Cerana Paz admitió que “es un tema difícil, muy complejo. Hay un vacío en la legislación. Si el heredero acepta el cuerpo no hay problema. Pero el heredero no tiene obligación de aceptarlo. No se le puede imponer que asuma la obligación de ese tipo de gasto porque proviene del causante, a menos que el causante o algún familiar o heredero haya aceptado ser codeudor de la deuda”.

“Nosotros seguimos presentando el servicio como si se pagara. Lo mantenemos por una cuestión solidaria y porque en definitiva hemos asumido el compromiso como mutual, al cual no renunciamos. Pero estamos en una situación que hay solucionar en medio de una crisis de valores. Hace 30 o 40 años atrás, el ancestro, ya sea padre o abuelo, era sagrado. Hoy las cenizas se tiran al río o en cualquier lugar. Es una vergüenza la despreocupación que hay en la gente en relación a quien fue su ancestro, y la traslada a terceros como nosotros que no tenemos nada que ver”, subrayó el representante de la mutual de músicos.