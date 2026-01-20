La Capital | La Ciudad | restauración

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Con una inversión de $1.500 millones, las obras de restauración renuevan el inmueble de 147 años declarado patrimonio de la ciudad

20 de enero 2026 · 19:21hs
Obras de restauración. Recuperarán todos los techos y fachadas del Normal 1.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Obras de restauración. Recuperarán todos los techos y fachadas del Normal 1.

La restauración de la Escuela Normal Nº 1, uno de los edificios escolares más emblemáticos de Rosario, avanza con una intervención de gran escala que busca poner en valor su estructura histórica y resolver problemas estructurales de larga data. Las tareas se desarrollan en el marco del programa Abre Escuela y fueron recorridas por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Educación José Goity y el intendente Pablo Javkin.

El edificio, ubicado en Entre Ríos 1190 y declarado patrimonio de la ciudad, tiene 147 años de antigüedad y recibe a diario a casi 3.000 estudiantes y más de 1.000 docentes, asistentes escolares y autoridades. Por sus características constructivas, la obra no se limita a arreglos puntuales sino que implica una rehabilitación integral.

Qué trabajos se están haciendo

Las tareas comenzaron el 5 de enero y actualmente tres cuadrillas trabajan de manera simultánea en distintos sectores del edificio. El objetivo es aprovechar el receso escolar para avanzar sobre los puntos más críticos.

Según detalló el Ministerio de Educación, la obra incluye:

  • Reparación integral de cubiertas y azoteas, con el recambio de sectores deteriorados.

  • Reemplazo de cañerías antiguas, algunas con más de un siglo de antigüedad.

  • Intervención en sanitarios, con renovación completa de instalaciones.

  • Reparación y nivelación de pisos, afectados por el paso del tiempo y problemas de humedad.

“Prácticamente vamos a hacer la escuela de nuevo”, resumió Goity al explicar el alcance de la intervención.

Pullaro Normal03

Un nuevo sistema de desagües pluviales

Uno de los ejes centrales de la obra es la resolución definitiva de los problemas de escurrimiento de agua, una falla histórica del edificio. Para eso se ejecutan: nuevas descargas pluviales, que reemplazarán las antiguas canaletas embutidas, desobstrucción de cámaras existentes y construcción de nuevas, para mejorar la evacuación y obras en el patio de ingreso y en los playones, con el fin de evitar la acumulación de agua en días de lluvia.

Estas tareas apuntan a proteger la estructura y evitar filtraciones que, durante años, afectaron aulas y espacios comunes.

Intervenciones en espacios clave

La restauración también alcanza sectores de uso intensivo y alto valor simbólico dentro del Normal Nº 1. Está previsto intervenir en:

  • Las fachadas, respetando el valor patrimonial del edificio.

  • El gimnasio soterrado, con trabajos específicos de acondicionamiento.

  • El auditorio, un espacio central para la vida institucional.

  • El patio de la cantina, que forma parte del recorrido diario de estudiantes y docentes.

Una obra dentro de un plan más amplio

Pullaro señaló que la intervención en el Normal Nº 1 forma parte de un plan que incluye seis escuelas históricas de la provincia, además de obras menores en otros establecimientos. “Al iniciar nuestra gestión encontramos infraestructura escolar en muy malas condiciones, incluso con cañerías de más de 100 años, que hoy estamos reemplazando”, afirmó.

>>Leer más: Leer más: Recuperarán todos los techos y fachadas del Normal 1

El gobernador recordó además que el crecimiento de la matrícula en años anteriores obligó a ampliar la infraestructura, lo que derivó en situaciones como aulas improvisadas en bibliotecas o comedores. En ese marco, destacó programas como Mil Aulas y la resolución de problemas estructurales, como la falta de calefacción, en la mayoría de las escuelas santafesinas.

El impacto en la comunidad educativa

La rectora del establecimiento, Stella Franco, señaló que la obra “era muy esperada” y que responde a un reclamo histórico de la comunidad educativa. “La mejora en la infraestructura va a impactar de lleno en la calidad de los aprendizajes”, afirmó.

En la misma línea, Javkin sostuvo que la intervención permitirá que la escuela “tenga la calidad edilicia que corresponde, con la educación como prioridad”.

>>Leer más: Cumple 130 años el Normal 1, la mayor escuela de Rosario

Con una inversión estimada en $1.500 millones, la restauración de la Escuela Normal Nº 1 busca preservar un edificio clave del patrimonio rosarino y, al mismo tiempo, adecuarlo a las necesidades educativas actuales, con mejores condiciones de seguridad, confort y funcionamiento.

Un poco de la historia de Rosario

La Escuela Normal Nº1 de Rosario se inauguró el 20 de abril de 1879, marcando el inicio de la educación secundaria femenina y de maestras en la ciudad. En 1881, la entonces “Escuela Normal de Mujeres” brinda su primer valioso aporte a la cultura de Rosario: las primeras diez maestras egresadas.

Lo cierto es que la actual estructura data de 1879. La institución crece y ocupa diferentes inmuebles hasta que en 1897 se culminan las obras de su actual edificio, ubicado en Plaza Sarmiento, en pleno centro de la ciudad de Rosario. En pocos años su accionar la convierte en un centro pedagógico de excelencia que incorpora nuevos emprendimientos: los profesorados en Ciencias y Letras (1914), y en Lenguas Vivas (1935).

Además, las clases de Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés) comienzan a dictarse a nivel primario, secundario y terciario en abril de 1936. En 1956 el espectro de profesores egresados abarca “Matemática, Física y Cosmografía”, “Castellano, Latín y Literatura”, “Francés” e “Inglés” y posteriormente se agrega el Profesorado de Historia y Educación Cívica.

En 1969 se traslada a sus secciones el Profesorado de Jardín de Infantes de la ciudad de La Plata, con lo que se constituye en la escuela Normal más completa de la República, agregándose en 1975 los Profesorados de Enseñanza Primaria y Educación Pre-Escolar.

Además, en el año 1978 se introduce en el nivel primario la enseñanza del idioma Italiano, que continúa hasta la culminación del ciclo medio. En 1994 se suma la enseñanza obligatoria de Inglés, Francés e Italiano, en el nivel inicial y un año más tarde, en el nivel terciario en talleres opcionales. Posteriormente, se ofrece la enseñanza de Portugués en el último año del ciclo Polimodal con carácter optativo

Noticias relacionadas
Beber agua, una de las principales recomendaciones para hacer frente a los días de calor que se vienen en Rosario.

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Personal de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal se presentó en el lugar.

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Se confirmaron dos casos gripe H3N2 en la provincia de Santa Fe 

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

Tensión en el gremio portuario. La conducción del Supa que ganó las elecciones en diciembre cortaron el tránsito en Sarmiento y Córdoba

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

Ver comentarios

Las más leídas

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Lo último

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Comenzó la demanda anticipada de vacunas contra la gripe. Santa Fe evalúa adelantar la inoculación en grupos de riesgo. A quiénes recomiendan vacunarse y qué características tiene la dosis 2026

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Ovación
Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"