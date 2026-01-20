Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Con una inversión de $1.500 millones, las obras de restauración renuevan el inmueble de 147 años declarado patrimonio de la ciudad

Obras de restauración. Recuperarán todos los techos y fachadas del Normal 1.

La restauración de la Escuela Normal Nº 1 , uno de los edificios escolares más emblemáticos de Rosario, avanza con una intervención de gran escala que busca poner en valor su estructura histórica y resolver problemas estructurales de larga data . Las tareas se desarrollan en el marco del programa Abre Escuela y fueron recorridas por el gobernador Maximiliano Pullaro , junto al ministro de Educación José Goity y el intendente Pablo Javkin .

El edificio, ubicado en Entre Ríos 1190 y declarado patrimonio de la ciudad , tiene 147 años de antigüedad y recibe a diario a casi 3.000 estudiantes y más de 1.000 docentes, asistentes escolares y autoridades . Por sus características constructivas, la obra no se limita a arreglos puntuales sino que implica una rehabilitación integral .

Las tareas comenzaron el 5 de enero y actualmente tres cuadrillas trabajan de manera simultánea en distintos sectores del edificio. El objetivo es aprovechar el receso escolar para avanzar sobre los puntos más críticos.

Reparación integral de cubiertas y azoteas , con el recambio de sectores deteriorados.

Reemplazo de cañerías antiguas , algunas con más de un siglo de antigüedad.

Intervención en sanitarios , con renovación completa de instalaciones.

Reparación y nivelación de pisos, afectados por el paso del tiempo y problemas de humedad.

“Prácticamente vamos a hacer la escuela de nuevo”, resumió Goity al explicar el alcance de la intervención.

Pullaro Normal03 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Un nuevo sistema de desagües pluviales

Uno de los ejes centrales de la obra es la resolución definitiva de los problemas de escurrimiento de agua, una falla histórica del edificio. Para eso se ejecutan: nuevas descargas pluviales, que reemplazarán las antiguas canaletas embutidas, desobstrucción de cámaras existentes y construcción de nuevas, para mejorar la evacuación y obras en el patio de ingreso y en los playones, con el fin de evitar la acumulación de agua en días de lluvia.

Estas tareas apuntan a proteger la estructura y evitar filtraciones que, durante años, afectaron aulas y espacios comunes.

Intervenciones en espacios clave

La restauración también alcanza sectores de uso intensivo y alto valor simbólico dentro del Normal Nº 1. Está previsto intervenir en:

Las fachadas , respetando el valor patrimonial del edificio.

El gimnasio soterrado , con trabajos específicos de acondicionamiento.

El auditorio , un espacio central para la vida institucional.

El patio de la cantina, que forma parte del recorrido diario de estudiantes y docentes.

Una obra dentro de un plan más amplio

Pullaro señaló que la intervención en el Normal Nº 1 forma parte de un plan que incluye seis escuelas históricas de la provincia, además de obras menores en otros establecimientos. “Al iniciar nuestra gestión encontramos infraestructura escolar en muy malas condiciones, incluso con cañerías de más de 100 años, que hoy estamos reemplazando”, afirmó.

El gobernador recordó además que el crecimiento de la matrícula en años anteriores obligó a ampliar la infraestructura, lo que derivó en situaciones como aulas improvisadas en bibliotecas o comedores. En ese marco, destacó programas como Mil Aulas y la resolución de problemas estructurales, como la falta de calefacción, en la mayoría de las escuelas santafesinas.

El impacto en la comunidad educativa

La rectora del establecimiento, Stella Franco, señaló que la obra “era muy esperada” y que responde a un reclamo histórico de la comunidad educativa. “La mejora en la infraestructura va a impactar de lleno en la calidad de los aprendizajes”, afirmó.

En la misma línea, Javkin sostuvo que la intervención permitirá que la escuela “tenga la calidad edilicia que corresponde, con la educación como prioridad”.

Con una inversión estimada en $1.500 millones, la restauración de la Escuela Normal Nº 1 busca preservar un edificio clave del patrimonio rosarino y, al mismo tiempo, adecuarlo a las necesidades educativas actuales, con mejores condiciones de seguridad, confort y funcionamiento.

Un poco de la historia de Rosario

La Escuela Normal Nº1 de Rosario se inauguró el 20 de abril de 1879, marcando el inicio de la educación secundaria femenina y de maestras en la ciudad. En 1881, la entonces “Escuela Normal de Mujeres” brinda su primer valioso aporte a la cultura de Rosario: las primeras diez maestras egresadas.

Lo cierto es que la actual estructura data de 1879. La institución crece y ocupa diferentes inmuebles hasta que en 1897 se culminan las obras de su actual edificio, ubicado en Plaza Sarmiento, en pleno centro de la ciudad de Rosario. En pocos años su accionar la convierte en un centro pedagógico de excelencia que incorpora nuevos emprendimientos: los profesorados en Ciencias y Letras (1914), y en Lenguas Vivas (1935).

Además, las clases de Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés) comienzan a dictarse a nivel primario, secundario y terciario en abril de 1936. En 1956 el espectro de profesores egresados abarca “Matemática, Física y Cosmografía”, “Castellano, Latín y Literatura”, “Francés” e “Inglés” y posteriormente se agrega el Profesorado de Historia y Educación Cívica.

En 1969 se traslada a sus secciones el Profesorado de Jardín de Infantes de la ciudad de La Plata, con lo que se constituye en la escuela Normal más completa de la República, agregándose en 1975 los Profesorados de Enseñanza Primaria y Educación Pre-Escolar.

Además, en el año 1978 se introduce en el nivel primario la enseñanza del idioma Italiano, que continúa hasta la culminación del ciclo medio. En 1994 se suma la enseñanza obligatoria de Inglés, Francés e Italiano, en el nivel inicial y un año más tarde, en el nivel terciario en talleres opcionales. Posteriormente, se ofrece la enseñanza de Portugués en el último año del ciclo Polimodal con carácter optativo