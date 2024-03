Amenazas a colectiveros: "Hay una planificación que socava a autoridades"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, dijo que el municipio "no va a forzar el retome de servicios de ómnibus en cualquier situación".

Con relación al paro que cumplen los colectiveros, decretado tras cuatro hechos de intimidación ocurridos el lunes a la noche, Chale remarcó: “ No vamos a forzar el retome del servicio en cualquier situación, pero trabajaremos para revertirla con las herramientas a nuestro alcance y ponernos a disposición de las autoridades provinciales conscientes de lo arduo que es revertir esta situación ".

"También poner al alcance de la Fiscalía toda la información necesaria para que este asunto se pueda esclarecer. Son hechos que nos conmocionan y modifican nuestra vida cotidiana. Estamos en una labor muy dura, en un momento muy particular, pero que es la manera de revertir esta situación crítica que tenemos”, añadió Chale.

“Los colectiveros son trabajadores que vienen muy sacudidos, con dos asesinatos muy recientes. No es casual que se utilice a ese sector para realizar una amenaza o enviar un mensaje. Estos delincuentes saben que eso genera conmoción y genera caos. Hay una planificación de hechos que socavan a todas las autoridades que están en ejercicio”, agregó el funcionario municipal.

Chale se refirió a los ataques al chofer Marcos Daloia, de la línea K, fuera baleado en la cabeza el pasado jueves 7 de marzo cuando cumplía su recorrido en México y Mendoza, en la zona noroeste de Rosario. Murió tres días más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Otro colectivero asesinado fue César Luis Roldán, el 2 de diciembre pasado en plena tarde, cuando conducía un ómnibus de la línea 116 por Eva Perón y Cullen y fue abordado por un joven armado y que iba acompañado por un cómplice. Le dispararon directo a la cabeza.

Con relación a la suspensión del servicio de ómnibus, el funcionario sostuvo que este martes habrá varias reuniones con delegados de la UTA, el gremio de los colectiveros. “No se trata de convencer a los choferes de que levanten el paro, ni de forzar una situación que no sea aceptada por los trabajadores. Estamos del mismo lado choferes y funcionarios. Queremos trabajar en paz y volver a nuestra vida cotidiana. No queremos recuperar normalidad a cualquier costo sino encontrar gradualmente un funcionamiento que nos permita vivir mejor”.

Fuentes oficiales indicaron que esta tarde, alrededor de las 15, se realizará una reunión con los delegados de la UTA para tratar de llegar a un acuerdo de cómo seguir con el servicio tras los últimos hechos.