Pablo Cococcioni: "Nuestra respuesta debe ser contundente, esclarecer estos hechos"

Con relación a las amenazas que se focalizaron en los ómnibus, el ministro de Seguridad precisó que se registraron entre las 21 y 23 del lunes. “El primero se trató de un cartel con amenazas, no hubo ataque físico. En los otros tres hubo ataques. Se está investigando la modalidad y si se utilizaron armas de fuego. Eso lo confirmará la Fiscalía luego de hacer los peritajes correspondientes. No queremos revelar información que la frustre. Cuando Fiscalía tenga los resultados de las pericias se dará a conocer”.