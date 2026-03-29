Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

La plataforma estuvo incorporando producciones de distintos géneros y para todos los gustos. De qué se tratan las novedades

Netflix sigue renovando su catálogo con series de todo tipo y género para entretener a sus usuarios. Definitivamente, durante los fines de semana, cuando los argentinos buscan descansar y disfrutar en el sillón, la plataforma de streaming se convierte en el aliado ideal.

Sin embargo , a veces resulta difícil elegir qué ver entre tantas opciones. Por eso, para facilitar la elección, a continuación tres producciones recomendadas para este fin de semana que se encuentran en lo más alto del ranking: “Emergencia radiactiva”, “Amor y muerte” y “Algo terrible está por suceder”.

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“Emergencia radiactiva” ocupa el primer puesto del ranking y se convirtió en el título más visto en Argentina desde su estreno. La producción, que llega desde Brasil, se inspira en un hecho real ocurrido en 1987, en el marco de una grave emergencia sanitaria.

El filme mezcla drama, suspenso y ciencia para reconstruir una de las tragedias más impactantes de la historia del país.

Todo comienza cuando dos recolectores de chatarra encuentran una máquina de radioterapia abandonada en un edificio. Al desarmar el dispositivo, liberan un polvo azul llamado Cesio-137, un material altamente radiactivo.

Rápidamente, la sustancia comienza a propagarse entre la población, que desconoce el peligro al que está expuesta. Así, de manera progresiva, la radiación empieza a afectar a cada vez más personas y los sìntomas comienzan a aparecer.

En medio del caos, y con gran parte de la población ya contaminada, la serie muestra los esfuerzos de las autoridades sanitarias por contener la situación y enfrentar una crisis que no deja de expandirse.

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“Amor y muerte”

Entre las novedades que incluye Netflix esta semana se destaca “Amor y muerte”. Se trata de una miniserie estadounidense, compuesta por siete episodios, que combina crimen y romance con un trasfondo real que dejó sin aliento a miles de espectadores.

“Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato”, versa la descripción que hace la plataforma sobre este film.

Basada en un crimen real ocurrido en Wylie, la serie está protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. Originalmente estrenada en HBO Max en 2023, fue dirigida por Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland) y escrita por David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing).

Además, la producción tuvo un destacado recorrido en premios: fue nominada a los Critics Choice Awards y a los BAFTA Awards, mientras que sus protagonistas recibieron nominaciones tanto a los Primetime Emmy Awards como a los Golden Globe Awards.

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“Algo terrible está a punto de suceder”

La nueva serie de terror de los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de "Stranger Things" , está llamando la atención en la plataforma de la N roja.

“Algo terrible está a punto de suceder”, cuenta con ocho episodios ya disponibles y está protagonizada por la actriz y modelo argentino-estadounidense Camila Morrone, hija de Lucila Polak y Máximo Morrone.

La trama sigue a Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco), una pareja que está a punto de casarse. A medida que se acerca el gran día, ella comienza a sentir que algo no está bien. Lo que al principio parece una simple inquietud se convierte en una sensación cada vez más intensa de que algo terrible está por ocurrir.

Instalada en la casa de la familia de su prometido, los Cunningham, Rachel empieza a verse rodeada por situaciones extrañas y una atmósfera que la vuelve cada vez mas paranoica. Poco a poco, la protagonista empieza a dudar de todo: de quienes la rodean, de lo que percibe e incluso de su propia cordura.

En este contexto, la boda deja de ser una celebración para convertirse en una amenaza latente. La serie construye terror desde lo psicológico, con un clima cargado de tensión, aislamiento y misterio, donde nunca queda del todo claro si el peligro es real o si todo forma parte de una percepción que se desmorona.

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