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Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Este viernes, desde las 18, se realizarán en la pileta principal demostraciones de natación, waterpolo y natación artística

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

4 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Este complejo de alto nivel albergará las competencias de agua cubierta en los Juegos Suramericanos.

Prensa Municipalidad de Rosario

Este complejo de alto nivel albergará las competencias de agua cubierta en los Juegos Suramericanos.
Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Este viernes por la tarde, el deporte empieza a saldar una de sus deudas históricas más largas e importantes con Rosario. Es que por el nivel de sus exponentes y sus logros individuales y colectivos, las actividades acuáticas cubiertas carecieron de una infraestructura acorde a sus recorridos y a sus preseas.

Por eso, la inauguración del Centro Acuático Provincial en el corazón de zona sur, representa mucho más que un corte de cintas ocasional, significa una auténtica jornada de fiesta.

Es que, después de tanto bregar con mucho esfuerzo, un viejo anhelo se transformará en realidad, y los deportistas podrán empezar a aprovechar y disfrutar de instalaciones a medida de sus necesidades y realidades.

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Será escenario de los Suramericanos

Por eso, la inauguración de este complejo que se desarrollará este viernes, desde las 18, en Buenos Aires 4698, Rosario ya tendrá preparada y lista la sede de los deportes de agua cubiertos para los Suramericanos, que se realizarán del 12 al 26 de septiembre.

En esa tarde, en la pileta olímpica habrá presencia de selecciones nacionales y demostraciones de natación, waterpolo y natación artística. Teniendo en cuenta este contexto, se vivirá un momento de valor histórico.

Después de los Juegos, esta sede será una nueva casa que albergará a clubes, nadadores, entrenadores, familias y toda la comunidad deportiva rosarina. Elevará el piso de ambiciones de sus competencias.

Así, el sueño se empieza a vestir de realidad con un nuevo espacio, muy moderno, que servirá ara seguir impulsando el desarrollo deportivo.

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Toda una vida de pelea

"Después de una vida de peleas, estamos logrando lo que hace muy poco parecía imposible", señaló empcionada Mónica Brochero, presidenta de la Federación Rosarina de Natación.

"Cuando hablo de esto, me pongo a llorar, porque esta pileta realmente significa mucho para nosotros en Rosario. Nos da la posibilidad de seguir creciendo", confió la dirigente.

"Fueron muchísimos años de distintas gestiones que pasaron y pelearon por lo mismo. Siempre trabajando con la idea, con las ganas, y ahora llegamos a una etapa de concreciones que nos emociona", comentó Brochero.

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"El deporte acuático está feliz"

"Con este centro, todo el deporte acuático está muy feliz. En lo deportivo, nos permite dar un salto de calidad y de nivel inmenso. Y nos dará mayores oportunidades a todos los deportes de agua".

Y profundizó: "Ahora, desde la ciudad vamos a poder dar otras respuestas a los clubes y a las necesidades sociales de la ciudad. Será para todos. Eso hará más populares nuestros deportes y no tengo dudas de que se ampliará la masa de los que practican".

"La pileta tendrá un uso racional y social, el que tiene que tener. Y a los deportes de agua nos permitirá tener futuro", resaltó para finalizar la presidenta de la FRN.

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Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

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