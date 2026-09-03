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Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

El ingreso a las competencias será gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario

3 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

Los espectadores que quieran acompañar de manera presencial los Juegos Suramericanos 2026 ya pueden asegurarse su lugar en las competencias que se disputarán durante septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para hacerlo, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el partido o competencia de su interés y completar la compra, con un valor de $10.000 por entrada y diferentes medios de pago disponibles.

La modalidad busca garantizar que todos puedan ser parte del evento. No es necesario comprar una entrada para asistir a las competencias: el ingreso continuará siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. La alternativa de adquirirla previamente está pensada para quienes quieran tener asegurado el acceso a una competencia determinada.

Una compra que también ayuda   

El sistema de entradas incorpora además un componente solidario. La totalidad de lo recaudado será donada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa, tres instituciones que llevan adelante distintas acciones de acompañamiento y trabajo con la comunidad.

De esta manera, quienes opten por garantizar su lugar con anticipación estarán contribuyendo también a una iniciativa que busca extender el impacto de los Juegos más allá de la competencia deportiva.

La propuesta para el público se completa con los Fan Fest, que funcionarán en distintos puntos de la provincia para acompañar el desarrollo del evento. Serán cinco en total: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, aunque por cuestiones de capacidad será necesario contar con un QR previamente descargado. Ese código estará disponible en santafe2026.ar, el mismo sitio donde se podrán adquirir las entradas para las competencias.

La web oficial del evento concentra así las distintas alternativas para participar de los Juegos: consultar la programación, asegurarse el ingreso a una competencia o descargar el QR necesario para disfrutar de los Fan Fest.

Con entrada gratuita hasta completar la capacidad de los escenarios, la posibilidad de reservar un lugar por anticipado y espacios abiertos para celebrar el evento en las tres sedes, los Juegos Suramericanos 2026 invitan a la comunidad a ser parte de una experiencia deportiva que tendrá a Santa Fe como protagonista y reunirá a delegaciones de todo el continente.

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