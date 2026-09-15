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Juegos Suramericanos, día 3: un martes de buenas cosechas para la delegación albiceleste

Argentina conservó el segundo lugar en el medallero. Hubo preseas de oro en ciclismo ruta, gimnasia artística y natación, entre otros deportes

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

15 de septiembre 2026 · 22:07hs
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El festejo de los Capogrosso. Mañana buscarán asegurarse la medalla en la semifinal ante dupla brasileña.

El festejo de los Capogrosso. Mañana buscarán asegurarse la medalla en la semifinal ante dupla brasileña.

El martes fue una muy buena jornada para la delegación argentina en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Lo más relevante para los albicelestes llegó de la mano de la gimnasia artística, la natación, el ciclismo de ruta y el patinaje de velocidad, entre otros, donde se cosecharon sendas medallas doradas.

Para los rosarinos, además del oro de Santino Basaldella en SUP y la plata de Donato Mastroianni en patinaje artístico, la noticia saliente fue que los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso ganaron y se metieron en la semifinal de vóley playa y que la máxima anotadora de la victoria de Argentina en vóley fue la rosarina Martina Bednarek.

>>Leer más: Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

El panorama que arrojó la jornada es el siguiente:

En el Picadero de la Rural se disputaron los partidos de vóley playa. En ese escenario, colmado de público, los hermanos Capogrosso vencieron a la dupla uruguaya integrada por Sebastián Rubio y Lisandro Fernández por 2-0 con parciales de 21-12 y 21-11 y jugarán una de las semifinales del torneo ante Brasil (Arthur Lanci y Evandro Junior). La otra semifinal la jugarán Venezuela vs. Chile.

Emilia Acosta deslumbró con sus 17 años en la prueba de bóveda y se llevó el oro. “No creí ganar porque la panameña Hillary Herón es mu buena”. Fue plata.

Emilia Acosta deslumbró con sus 17 años en la prueba de bóveda y se llevó el oro. “No creí ganar porque la panameña Hillary Herón es mu buena”. Fue plata.

Por el lado de las mujeres, la dupla nacional integrada por Agostina Ghigliazza y Morena Abdala cayó ante la pareja Carolina Solberg-Rebecca Silva de Brasil por 2-0 (21-6 y 21-12) y se despidió del torneo. Las semifinales la jugarán Venezuela vs. Paraguay y Perú v. Brasil.

En el estadio cubierto de Newell’s, en tanto, Argentina hizo su presentación en sociedad en vóley indoor y superó a Paraguay 3-0, con parciales de 25-15, 25-11 y 25-16. La opuesta surgida en Náutico Sportivo Avellaneda, Martina Bednarek, con 17 puntos, fue la máxima anotadora del partido.

>>Leer más: Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

En el Invencible Arena

En el Invencible Arena, Emilia Costa ganó la medalla dorada en la final de salto en gimnasia artística y Julieta Lucas en barras asimétricas, y María Estoco obtuvo la plateada en esa especialidad. Ivo Chiaponni, en tanto, terminó séptimo en la final de piso; mientras que Santiago Mayol fue quinto y Matías Coralizzi séptimo en la final de arzones. En la final de anillas, Daniel Villafañe fue bronce y Coralizzi quedó octavo.

La rosarina Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 17 puntos, en el debut de Argentina en vóley, con victoria 3 a 0 sobre Paraguay.

La rosarina Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 17 puntos, en el debut de Argentina en vóley, con victoria 3 a 0 sobre Paraguay.

En el Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué, Benjamín Gader obtuvo la medalla dorada y Ken Kuwada plateada en los 5.000 metros individuales masculinos.

Muy cerca de allí, en el estadio Salvador Bonilla del Club Provincial continuaron disputándose las pruebas de esgrima. En ellas María Perroni obtuvo la medalla de plata en espada individual femenino tras caer ante la venezolana Katherine Paredes 15-11. El bronce fue para Candela Espinosa.

En el Gimnasio 5 del Rojo, María Luz Casadevall fue medalla plateada con 225 kilos en la categoría hasta 61 kg femenino en levantamiento de pesas.

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En el Centro Acuático

En el Invencible Centro Acuático Provincial se desarrollaron las finales donde Malena Santillán ganó la medalla dorada y Cecilia Dieleke, la plateada en los 200 espalda, Macarena Ceballos logró la medalla dorada y Martina Baiberto la de bronce en los 50 metros pecho; Lucas Alba ganó la medalla plateada en los 1.500 libre; Delfina Dini logró la medalla de bronce en los 1.500 libre y José Materano otra de bronce en los 200 metros espalda. En cuanto a las postas, Argentina cosechó la medalla de plata en 4x100m libre femenino (Andrea Berrino, Laila Chain, Iara Fernández y Cecilia Dieleke); la de bronce en 4x100 metros estilo libre masculino (Matías Chaillou, Guido Buscaglia, Santiago Grassi y Máximo Aguilar).

En ciclismo de ruta, el sanjuanino Mateo Kalejman ganó la medalla de oro en contrarreloj individual masculino, mientras que Delfina Dibella consiguió el bronce en contrarreloj individual femenino. En ciclismo BMX Manuel Turone ganó la presea de bronce tras imponerse en la final de individual masculino.

En el Centro Internacional de Tiro de Recreo, Fernanda María Russo Romero y Julián Gutiérrez consiguieron la medalla de oro.

Y en la cancha de la Asociación Santafesina de Hockey, con goles de Catalina Andrade, Pilar Palacio, Milagros Alastra (2) y Zoe Díaz, Las Leonas se impusieron a Uruguay 5-0.

La sanjorgense María Luz Casadevall volvió a cumplir una actuación sobresaliente y obtuvo la medalla de plata en levantamiento de pesas, en 61 kilos.

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