Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol: "Estoy en tratamiento"

El exdelantero se refirió a cómo se encuentra de salud luego de las preocupantes imágenes que se viralizaron, donde se lo observaba con fuertes temblores

Lavezzi confesó que el nacimiento de su hijo "le cambió la vida" durante ese delicado momento

Ezequiel "Pocho" Lavezzi habló sobre su estado de salud y reveló que atravesó un cuadro de depresión después de retirarse del fútbol . El exdelantero de la Selección argentina contó que debió internarse en una clínica y que actualmente continúa con tratamiento médico.

Lavezzi puso fin a su carrera profesional en 2019, luego de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. En los últimos días, se viralizaron imágenes del santafesino donde se mostraba con fuertes temblores en una de sus piernas.

El oriundo de Villa Gobernador Gálvez realizó la confesión durante una entrevista en el programa Fenomeni, conducido por Luca Toni. Allí explicó que el impacto que le generó abandonar la actividad profesional: "Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenarlo . Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando ".

Durante ese período complejo, la llegada de su segundo hijo, Vittorio, en 2024, se convirtió en un punto de inflexión para él: " La llegada de mi hijo me cambió la vida , me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante".

El exdelantero también destacó el respaldo de las personas que lo acompañaron durante ese proceso y remarcó la importancia que tiene su familia en esta etapa.

Ahora, Lavezzi concentra buena parte de su atención en sus hijos y en recuperar su bienestar. "Quiero compartir buenos momentos con ellos y estar en forma ante sus ojos", expresó.

En este sentido, el exjugador dejó un reflexivo mensaje: "A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir".

Durante la entrevista, el Pocho también recordó a varios de los futbolistas y referentes con los que construyó vínculos durante su trayectoria. Entre ellos mencionó a Lionel Messi, con quien reveló que mantiene una relación cercana: "Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica".

Lavezzi también destacó el apoyo de Sergio Agüero y Paolo Cannavaro, dos compañeros con los que compartió diferentes etapas de su carrera.

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El recuerdo de Diego Maradona

El exdelantero también dedicó un tramo de la entrevista a recordar a Diego Maradona, primero como uno de sus grandes ídolos y luego como entrenador de la selección argentina.

"Era un hombre excepcional", afirmó Lavezzi al recordar al Diez. También destacó la cercanía que Maradona mantenía con los jugadores durante las concentraciones: "De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo".

Lavezzi relató además una situación que ocurrió durante las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010. Según contó, Maradona advirtió que atravesaba un problema familiar y que estaba angustiado, por lo que le pidió que regresara de inmediato a su casa para acompañar a sus seres queridos.

El delantero tuvo una extensa trayectoria internacional, con pasos por San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain. Además, integró durante varios años la selección argentina, donde llegó a la final del Mundial de Brasil 2014.