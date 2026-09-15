Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero "a medias"

Al igual que sus compañeros de Real Madrid vistieron camisetas que decían "Todos somos caballas", pero enrolladas en el pecho, por lo que el mensaje no se leía

Los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté salieron al terreno de juego del estadio Martínez Valero con las camisetas de la campaña de La Liga de apoyo a Ceuta por la crisis migratoria, pero su adhesión quedó "a medias": los tres mostraron las camisetas enrolladas casi hasta el pecho, de manera que el mensaje no alcanzaba a leerse por completo.

Ceuta vivió el pasado 30 de julio una entrada masiva de personas desde Marruecos, que el gobierno español estimó en 72.000 personas. La gran mayoría regresó poco después a Marruecos, pero muchos se quedaron en territorio español y solicitaron asilo, lo que generó un fuerte conflicto político y las quejas de los ciudadanos ceutíes.

Como en el resto de encuentros de esta sexta jornada de La Liga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped con camisetas blancas con el lema "Todos somos caballas", en referencia al gentilicio coloquial tradicional de los habitantes de Ceuta.

Vinícius, Mbappé y Konaté llevaban también estas camisetas pero las enrollaron en el pecho, por lo que el mensaje se leía cortado. Además, al menos en el caso de Vinícius y Mbappé, se las sacaron antes de saludar a los jugadores del Elche, mientras que sus compañeros y sus rivales esperaron a hacerlo una vez que se dio por finalizado el saludo habitual de la previa de cada partido.