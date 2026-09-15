Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario Prefectura de San Lorenzo detectó columnas de humo en las islas entrerrianas a la altura de los kilómetros 445 y 447 del Paraná. Se dio aviso a Fiscalía federal 15 de septiembre 2026 · 20:17hs

El mapa satelital de la Nasa detectó varios focos ígneos, y Prefectura Naval también avistó en un patrullaje dos incendios en las islas entrerrianas a la altura de San Lorenzo.

Prefectura Naval Argentina en su delegación de San Lorenzo detectó en patrullajes sobre el bajo Paraná al menos dos columnas de humo en la tarde de este martes. La visualización de los agentes pudo identificar focos ígneos que propagaban densas columnas en las islas entrerrianas a la altura de los kilómetros 445 y 447, incidentes alejados de la costa y tierra adentro.

Personal a bordo Guardacostas 141 de Prefectura Naval no constató presencia de personas en zona de costas, ni embarcaciones, procediendo los efectivos a cargo del operativo a labrar un acta circunstanciada. Además, se mantuvo comunicación con la Policía de Isla de Entre Ríos y Defensa Civil de esta provincia, además de comunicaciones al Plan Nacional Manejo del Fuego entrerriano, manifestando tener conocimiento y estar monitoreando la zona vía satélite, sin requerir colaboración.

Una vez concluido el avistaje de los incendios y tras dar aviso a las autoridades entrerrianas, Prefectura elevó un informe a Fiscalía Federal en turno. Además, algunos baqueanos de la zona dieron cuenta de ocho a nueve focos ígneos a la altura de un sector del Paraná denominado Los Meones.