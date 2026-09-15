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La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

Este domingo 20 de septiembre, de 14 a 21, el escenario principal del Parque Independencia tendrá una jornada especial de La Capital con shows en vivo, figuras de L+, además de juegos y sorteos de Beneficios La Capital

15 de septiembre 2026 · 14:12hs
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La música será protagonista de La Capital Day

La música será protagonista de La Capital Day, con una grilla que tendrá entre sus principales nombres a La Nueva Luna, La Contra, Nuestro Romance y Azul Saita.

En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, La Capital tendrá su propia jornada este domingo 20 de septiembre, con siete horas de música, entretenimiento y participación del público. La Capital Day comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 21 en el escenario principal ubicado sobre bulevar Oroño, entre Cochabamba y 27 de Febrero, en el Parque Independencia.

El evento llegará además en uno de los momentos de mayor movimiento previsto para los Juegos. Se espera que el sábado 19 y el domingo 20 estén entre las jornadas de mayor afluencia de público, por tratarse del último fin de semana previo a la llegada de la primavera y por la concentración de competencias, actividades y propuestas en los Fan Fest. La convocatoria ya viene siendo fuerte desde el inicio del certamen, con una presencia masiva de público en los distintos espacios.

La Capital Day combinará shows musicales en vivo, conducción y animación de distintas figuras de La Capital+, invitados especiales, competencias y sorteos, con una programación pensada para sostener la actividad durante toda la tarde.

Una grilla musical de 14 a 21

La jornada abrirá a las 14 con el DJ set de Damiane, que pondrá en marcha la tarde en el Parque Independencia. A las 15 será el turno de Circo Beat, mientras que desde las 16 La Mirada llevará su propuesta al escenario principal.

A partir de las 17 llegará el tramo más cumbiero de la jornada. A pura cumbia, Azul Saita será la encargada de abrir ese bloque y darle paso a nombres ya instalados dentro del género: a las 18 subirá La Contra y, una hora más tarde, a las 19, será el turno de Nueva Luna, en una seguidilla pensada para levantar el clima del Fan Fest de cara al cierre.

El último show de la noche quedará en manos de Nuestro Romance, que cerrará la programación musical en el tramo final de La Capital Day.

Entre presentación y presentación, el escenario seguirá activo con las intervenciones de las distintas figuras de L+, juegos, participación del público y sorteos. La conducción comenzará con Ileana Luetic y Nacho Negri, continuará con Angie Shanahan y Juan Nemirovsky y tendrá también la participación de La Banda Futbolera junto a Julián Bricco. Desde las 18, Guido Záffora y Yoana Don estarán al frente de la animación hasta el cierre.

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Más de 15 premios en sorteos: cómo participar

Uno de los principales atractivos de La Capital Day será la serie de sorteos organizados junto a Beneficios La Capital (BLC).

El primer premio será un combo de electrodomésticos para renovar tu cocina, mientras que el segundo premio será un ventilador de techo. A ellos se sumarán otros 15 premios, entre vouchers y beneficios en distintos comercios adheridos.

Además, quienes resulten ganadores y ya cuenten con Beneficios La Capital podrán acceder a premios adicionales exclusivos.

Todos los ganadores serán anunciados en vivo desde el escenario principal a lo largo de la jornada. El sorteo central de “Renová tu cocina” tendrá lugar durante el tramo final de la programación, antes del último show.

Para participar será necesario seguir a La Capital Más en Instagram, @lacapitalmas, y también a las cuentas @diariolacapital y @beneficioslacapital. A través de esas redes se irán anunciando las distintas modalidades y consignas de participación durante los días previos y a lo largo del evento.

Beneficios La Capital contará además con un espacio propio próximo al escenario, donde el público podrá conocer las ventajas de la tarjeta y acceder a información sobre sus beneficios.

Cómo ingresar al Fan Fest del Parque Independencia

El acceso al predio de los Juegos Suramericanos y al Fan Fest del Parque Independencia es libre y gratuito, pero para ingresar es necesario registrarse previamente y obtener un código QR.

El QR es válido para una única jornada, por lo que quienes concurran más de un día deberán realizar nuevamente el registro para cada fecha. Para el domingo 20 de septiembre, se recomienda gestionarlo con anticipación y presentarlo desde el celular al momento del ingreso.

El registro gratuito puede realizarse en el sitio oficial del Fan Fest: fanfest.santafe2026.ar.

De esta manera, La Capital Day buscará sumar una propuesta propia dentro de los Juegos Suramericanos, reuniendo música en vivo, figuras del multimedio, participación del público y más de 15 premios entre las 14 y las 21.

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