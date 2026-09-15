Maluma y su pareja presentaron a su segundo hijo, Orión Muchos artistas saludaron al nuevo integrante de la familia del cantante colombiano 15 de septiembre 2026 · 22:09hs

El cantante colombiano Maluma presentó en redes sociales a su segundo hijo: publicó una imagen en Instagram donde se muestra junto a su pareja, Susana Gómez, y el pequeño Orión Londoño Gómez, nacido este lunes 14 de septiembre.

El 10 de mayo, fecha en la que varios países de América Latina celebran el Día de las Madres, la pareja había anunciado el embarazo de Susana Gómez con una imagen en la que Maluma y su hija besaban el vientre materno.

La llegada de Orión generó reacciones entre muchos artistas. Carlos Rivera felicitó a la pareja y envió bendiciones a los cuatro integrantes de la familia, mientras que Yandel compartió un mensaje similar por la llegada del nuevo bebé. Luis Fonsi también deseó salud y bendiciones para todos y Thalía se sumó a los buenos deseos con emojis de corazón.

Susana Gómez y Maluma recibieron a su primera hija, París, en marzo de 2024, en Medellín. En aquella ocasión también anunciaron el nacimiento a través de las redes sociales, con fotografías en blanco y negro de la recién nacida.