Revolución Federal: sobreseyeron a los hermanos de Caputo y enviarán a juicio a los miembros de la agrupación

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a los Caputo por considerar que no estuvieron involucrados en los hechos de violencia cometidos por los militantes de la entidad

La guillotina fue uno de los símbolos utilizados por la agrupación Revolución Federal durante sus protestas callejeras y escraches contra funcionarios del gobierno nacional en 2022.

La Justicia elevó a juicio la causa contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner , y sobreseyó a los hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, que estaban involucrados.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió apartar a Flavio, Hugo y Rosana Caputo , quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad que organizó marchas con antorchas y guillotinas y amenazas contra dirigentes peronistas.

La hipótesis apuntaba a transferencias que los hermanos Caputo realizaron a cuentas del líder de la agrupación, Jonathan Morel, y personas vinculadas a él por trabajos de carpintería para amueblar el edificio Espacio Añelo, por un más de $6,5 millones.

Para la parte acusatoria, estos pagos habrían sido encubiertos y que su verdadera finalidad fue financiar las actividades políticas de Revolución Federal contra el Gobierno de Alberto Fernández y otros dirigentes peronistas.

Las dudas surgieron además debido a que el plazo de los trabajos solicitados por los Caputo coincidieron con el accionar de hechos violentos y amenazas de la agrupación comandada por Morel.

Sin embargo, el juez determinó que las hipótesis de falsas contrataciones o sobreprecios en los trabajos de carpintería no tenían sustento, ya que el edificio Añelo existía y los trabajos solicitados estaban allí, por lo que no se pudieron comprobar posibles delitos.

“No hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos. Se suma, que no se comprobó y/o no se halló algún elemento que autorice a presumir que conocían la postura política de Morel antes de su contratación”, expresó Martínez de Giorgi.

De esta forma, el juez federal decidió elevar la causa a juicio oral sin los Caputo en el banquillo. Quienes sí serán juzgados son los miembros de la agrupación Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano.