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Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

El investigador de Conicet y director del IBR recibió un nuevo galardón mundial. "La ciencia es una construcción colectiva", le dijo a La Capital

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

15 de septiembre 2026 · 10:29hs
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El destacado investigador y profesor rosarino Alejandro Vila 

El destacado investigador y profesor rosarino Alejandro Vila 

La Sociedad Americana de Microbiología (ASM) anunció este martes 15 de septiembre que el doctor Alejandro Vila fue distinguido con el prestigioso Premio Moselio Schaechter 2026, un galardón internacional que reconoce a investigadores que han demostrado a lo largo de su carrera "un liderazgo excepcional y un compromiso sostenido con el avance de la microbiología global". El científico rosarino, investigador superior del Conicet, profesor titular de la UNR y director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) dijo a La Capital que se siente honrado, a la vez que destacó: "Muchas veces los premios son individuales cuando la ciencia es una construcción colectiva", y agregó: "Esto hubiese sido imposible sin el equipo con el que trabajamos durante treinta años".

Las investigaciones que llevó adelante Vila, quien decidió regresar a la Argentina hace décadas cuando ya tenía una exitosa carrera internacional, permitieron poner en lo más alto a la ciencia local en el campo de la microbiología. Desde hace mucho tiempo, el científico armó grupos de trabajo con talentosos profesionales y se enfocó en uno de los desafíos de salud global más relevantes: la resistencia a los antibióticos.

Aportes a la comunidad

Vila y su equipo fueron pioneros en el área de la biología estructural, incluyendo la introducción de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el país. Sus estudios permitieron desentrañar los mecanismos moleculares de las metalo-β-lactamasas, enzimas responsables de la resistencia bacteriana. Esta investigación generó un conocimiento fundamental que se tradujo en el desarrollo de patentes y servicios tecnológicos de alto valor agregado para el sector productivo, sentando las bases moleculares sobre las cuales se sostiene la innovación biotecnológica actual.

El científico, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, puso además el acento en las instituciones en las que desarrolló su actividad: IBR, la UNR, Conicet. "En verdad, este premio pone en relieve el impacto de las políticas a largo plazo" y quienes toman decisiones en ese sentido, expresó a este diario.

Financiamiento vital

Vila puntualizó: "Lamentablemente esas políticas a largo plazo son las que ahora se ven amenazadas con la falta de proyecto y financiamiento en ciencia y técnica del gobierno nacional". Y señaló, contundente: "Ha desaparecido el financiamiento (indispensable) de proyectos al paralizar la Agencia de Ciencia y Técnica que es el combustible de los proyectos". "Es importante en este contexto decir que tenemos financiamiento de la Agencia provincial santafesina que se ha mantenido con los distintos gobiernos, algo que no pasa a nivel nacional", comentó.

La posibilidad de sostener líneas de investigación consolidadas, capaces de competir a nivel global y generar transferencia tecnológica, requiere de un financiamiento estatal robusto y previsible. Sin ese respaldo estructural, el ecosistema científico pierde su capacidad de innovar y retener el talento altamente capacitado.

Un maestro y descubridor de talentos jóvenes

Vila, quien ha realizado publicaciones científicas en más de 180 revistas internacionales es un formador e inspirador de jóvenes talentosos rosarinos y de otras partes de la Argentina y del mundo. Solo en Rosario dirigió a más de 50 jóvenes (estudiantes, licenciados, estudiantes de doctorado, posdoctorado e investigadores).

A ellos dedicó este premio: " Insisto en que el reconocimiento a mi labor es en realidad el reflejo de décadas de trabajo de un equipo humano excepcional de investigadores, becarios y personal de apoyo en el IBR. Demuestra que, desde Argentina, tenemos la capacidad de hacer ciencia de frontera y aportar soluciones a problemas globales".

Un premio de prestigio global

Fundada en 1899, la Sociedad Americana de Microbiologíam que otorgó el premio a Vila es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo, con más de 38.000 miembros. El Premio Moselio Schaechter, que lleva el nombre de un expresidente de la institución, pone en valor la capacidad de construir ciencia desde regiones en desarrollo, destacando el impacto en la formación de recursos humanos, según informó Jimena Zoni, a cargo de la Comunicación y Prensa del IBR.

Vila es uno de los pocos científicos latinoamericanos en recibir esta distinción, uniéndose a investigadores como Gustavo Goldman (Brasil, 2021) y Nancy Saravia (Colombia, 2013). Para Argentina, "este galardón reafirma la excelencia científica del país y del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), que ya había sido reconocido con este mismo premio en 2015 a través del doctor Diego de Mendoza", agregaron desde el instituto rosarino.

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