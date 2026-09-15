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Rosario se suma a la "Marcha de la bronca" programada para este sábado

La convocatoria se desarrollará en distintos puntos de la Argentina en rechazo a las políticas del gobierno nacional

15 de septiembre 2026 · 11:31hs
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La marcha será desde la plaza San Martín y desembocará en la Plaza 25 de Mayo.

La marcha será desde la plaza San Martín y desembocará en la Plaza 25 de Mayo.

El 19 de septiembre próximo organizaciones sindicales, políticas, ambientales, feministas, de jubilados y de pueblos originarios se movilizarán en Rosario, en el marco de la denominada “Marcha de la bronca” que se organiza en distintos puntos del país con el objetivo de “derrotar a (el presidente) Javier Milei, su plan, sus cómplices, con la huelga general”.

Los coordinadores de la “Marcha de la bronca de Rosario” convocan a la población y a las organizaciones que quieran enfrentar esas políticas a participar de la movilización que partirá este sábado, a las 16, desde la plaza San Martín y desembocará en la Plaza 25 de Mayo.

En todo el país viene creciendo la convocatoria a una ”Marcha de la bronca” que busca agrupar a “distintos sectores afectados por las políticas del gobierno nacional”.

Críticas al gobierno

Los organizadores señalaron que “el actual plan económico, político y social perjudica a las mayorías trabajadoras, ataca a los jubilados y al colectivo de personas con discapacidad, profundiza los recortes en educación, salud y ciencia, avanza sobre la soberanía y los territorios, afecta a las poblaciones originarias y reproduce la violencia machista y patriarcal”.

En ese marco, destacaron “la necesidad de una movilización masiva” y aseguraron que “en la Argentina debe convocarse a un paro nacional y a un plan de lucha impulsado por todas las centrales sindicales”.

Al respecto, reclamaron a esas centrales que “abandonen la tregua y apuesten por una movilización en las calles frente a una situación que se vuelve cada vez más insostenible para amplios sectores de la población”..

Por último, destacaron que la convocatoria también apunta a “expresar una bronca que se manifiesta cotidianamente: el aumento del precio del transporte, la inflación, el hambre que afecta a niños y niñas, el crecimiento de la población en situación de calle y los recortes en medicamentos”.

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