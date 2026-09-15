Palestina se metió en la gira de Ed Sheeran y renunciaron todos los teloneros

El rapero Macklemore fuera apartado por hacer comentarios a favor de Palestina y la decisión tuvo un efecto dominó. "No soy cómplice", dijo Sheeran

Todos los músicos teloneros de la gira de Ed Sheeran por Estados Unidos abandonaron el proyecto, después de que el rapero Macklemore fuera apartado por hacer comentarios a favor de Palestina durante una actuación.

"No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. Me solidarizo con Palestina y su pueblo", dijo uno de los teloneros, Finneas, hermano de Billie Eilish. El irlandés Aaron Rowe, la banda danesa Lukas Graham y el grupo folk Beoga también anunciaron que dejarán la gira en apoyo a Macklemore y al pueblo palestino.

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Ed Sheeran aseguró en un comunicado que intentó convencer a los promotores de Messina Touring Group para que Macklemore continuara en la gira.

"Fue decisión del promotor, no mía", escribió el cantante, y sostuvo: "No soy cómplice. Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. El hecho de que decida no hablar públicamente al respecto no significa que no las tenga, ni que el asunto me sea indiferente. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera personal".

Y remarcó: "Quienes asisten a mis conciertos no esperan un foro político".

El show de la polémica

La polémica comenzó el 4 de septiembre, cuando Macklemore dijo desde el escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey: "Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre". Luego tocó su canción "Hind's Hall", que condena las acciones militares de Israel en Gaza, mientras se proyectaban en la gran pantalla imágenes de la devastación en Gaza.

El grupo activista StopAntisemitism criticó al rapero: "Los fans judíos compraron entradas para ver cantar a Ed Sheeran, no para ser emboscados por la propaganda antiisraelí de Macklemore".

Pero la reacción en contra de Macklemore creció y hasta incluyó una petición del Consejo Israelí-Estadounidense pidiendo a Sheeran a que lo retirara de la gira.

Posteriormente Macklemore dijo que tuvo una semana de "conversaciones difíciles" con Sheeran antes de ser excluido de la gira y lo criticó por no tomar partido.

La polémica también llegó a la cantante estadounidense Pink, que es judía, después de que compartiera un mensaje en el que criticaba a Macklemore: "Se paró frente a un estadio lleno de familias amantes de la música con imágenes violentas de una guerra en las pantallas, dedicó una canción al movimiento de su elección y luego tomó el micrófono para decirles a todos los judíos en el estadio que no se trataba de ellos".