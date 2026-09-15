La Capital | Juegos Suramericanos | Donato mastroianni

Donato Mastroianni, plata en patinaje artístico: "Salí con el alma prendida fuego"

El patinaje artístico rosarino le dio una medalla de plata a la Argentina con Donato Mastroianni. "Tengo la felicidad en el cuerpo", le dijo a La Capital

15 de septiembre 2026 · 16:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Donato Mastroianni y el festejo final con las patinadoras argentinas que también conquistaron medallas en los Juegos Suramericanos. El patinaje artístico

Celina Mutti Lovera

Donato Mastroianni y el festejo final con las patinadoras argentinas que también conquistaron medallas en los Juegos Suramericanos. El patinaje artístico, de fiesta.

Una medalla es el más noble reconocimiento al esfuerzo a sangre, sudor y lágrimas de un deportista durante mucho tiempo, pero el cariño del público logra una emoción más fuerte que quedará en la memoria. El patinaje artístico de los Juegos Suramericanos vivió una clara muestra de estas experiencias. Donato Mastroianni salió a la pista del Invencible Rosario con el apoyo y la presión del público de su ciudad, que desde antes de iniciar la competencia ya se hacía sentir con gritos, aplausos y una ovación imponente para el rosarino, es un estadio repleto.

La inyección anímica fue clara, Mastroianni se lució en su ciudad y se colgó la medalla plateada representando a la Argentina, nada más ni nada menos que en su tierra. Además, su compatriota Juan Segundo Rodríguez se quedó con el oro, en una jornada para la memoria de todo el patinaje artístico nacional.

"Fue todo muy increíble. Estoy muy orgulloso por el trabajo que se hizo para llegar a este momento. Estaba nervioso, muy ansioso, pero ahora solo tengo felicidad en el cuerpo, tengo la adrenalina, creo que no caigo de lo que pasó", dijo sin caber en sí de la alegría. "Estoy muy agradecido con todo el público, con todo mi equipo y mi familia que me apoyaron en todo".

>>Leer más: El ciclista que logró el cuarto oro argentino en los Suramericanos rompió en llanto: "Es para mi papá"

El antes y el después de la medalla

_Saliste con determinación a ganar un lugar en el podio, ¿qué sentiste en esos instantes antes de salir a la pista?

_Siempre me digo una frase muy cortita: "Va, va, Doni trabajaste mucho para esto, apretá y saltá", es lo único que me digo. Me concentro mucho, lo trabajo mucho con mi psicóloga, tengo algunas otras cositas en la previa, como comer frutos secos o media banana, todas cosas con ese control para que esté todo bien. Eso me hace centrarme. Después del lunes, del programa corto, logré concentrarme mucho y ya estaba muy contento con lo que había pasado (había sido tercero). Todo lo que vivimos en la Villa Suramericana es tremendo, así que me dije "salí, patiná y da lo mejor, que este público te va a apoyar, te va a sostener en cada caída". Así que salí con el alma prendida fuego y cada salto apreté para sumar mucho más.

_¿Pudiste concentrarte con todo el público aplaudiéndote, con esa tribuna repleta?

_Sí, obvio. Antes vi a las chicas compitiendo y cuando me agarran muchos nervios, bajo, me pongo los auriculares y me aíslo un poco. Pero traté de tomar todo ese apoyo para bien, con esa fuerza que me transmitían, ese amor que me dieron. Fue hermoso y creo que ningún deportista de otro país lo va a vivir, porque Argentina es increíble.

Todas las emociones de Donato Mastroianni

_Te convertiste en una celebridad rosarina. Recibiste saludos, carteles, ovación, todo el mundo te espera para saludarte, ¿qué pasa dentro tuyo con todas estas emociones?

_Es increíble, impensado, lo agradezco todos los días ser atleta de alto rendimiento y representar a mi país. En estos campeonatos de patín artístico también representamos a tantas chicas y chicos que están empezando, que tienen su sueño. Así que es bárbaro que estén acá, que vengan muchas veces de muy lejos. Nunca pensé que iba a poder vivirlo, así que estoy muy orgulloso y honrado de representar a Argentina, a Santa Fe y a este deporte.

>>Leer más: Juegos Suramericanos, día 2: medalla rosarina y muchos oro, en gimnasia, esgrima y natación

_Unas horas más para festejar, colgarte la medalla pero hay que volver otra vez a las pistas.

_Sí, dos o tres días de descanso para disfrutar y entender todo lo que pasó, y ya de vuelta al trabajo porque en dos semanas está el Mundial en Asunción. Ahí tendremos de nuevo un gran nivel y quiero felicitar a todos los que compitieron acá, porque es increíble todo lo que dieron. Sudamérica se destaca a nivel mundial y esto es una fuerza que nos da para salir a la pista con todo.

_¿Qué fue lo diferente de competir acá en Rosario?

_(Pausa donde se escuchan los gritos del público) Eso, que me están llamando (risas). Mi familia es todo para mí. están en cada momento, son unas personas increíbles que me enseñaron de chiquito a respetar a todos, a ser muy humano. Esto significó un amor muy grande para mí, no caigo de todo lo que me pasó.

Noticias relacionadas
Nicolás Capogrosso, el mayor de los hermanos, firme para otra victoria en los Juegos Suramericanos en vóleibol de playa, que los puso a la puerta de la medalla.

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Mariana García, de 19 años, perdió el control y chocó contra las vallas. 

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

oro y plata de rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los juegos suramericanos

Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

La música será protagonista de La Capital Day, con una grilla que tendrá entre sus principales nombres a La Nueva Luna, La Contra, Nuestro Romance y Azul Saita.

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

Ver comentarios

Las más leídas

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Lo último

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tenía 26 años, había estudiado enfermería en Rosario y estaba a punto de recibirse de gendarme. Su familia reclama justicia. La investigación apuntó rápidamente hacia su marido, que fue detenido

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando
Juegos Suramericanos

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Ovación
Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos
Juegos Suramericanos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Policiales
Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

La Ciudad
Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario
Cultura

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado
Policiales

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez
Policiales

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández
Política

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña
Policiales

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña