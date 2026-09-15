Donato Mastroianni, plata en patinaje artístico: "Salí con el alma prendida fuego"

El patinaje artístico rosarino le dio una medalla de plata a la Argentina con Donato Mastroianni. "Tengo la felicidad en el cuerpo", le dijo a La Capital

Donato Mastroianni y el festejo final con las patinadoras argentinas que también conquistaron medallas en los Juegos Suramericanos. El patinaje artístico, de fiesta.

Una medalla es el más noble reconocimiento al esfuerzo a sangre, sudor y lágrimas de un deportista durante mucho tiempo, pero el cariño del público logra una emoción más fuerte que quedará en la memoria. El patinaje artístico de los Juegos Suramericanos vivió una clara muestra de estas experiencias. Donato Mastroianni salió a la pista del Invencible Rosario con el apoyo y la presión del público de su ciudad, que desde antes de iniciar la competencia ya se hacía sentir con gritos, aplausos y una ovación imponente para el rosarino, es un estadio repleto.

La inyección anímica fue clara, Mastroianni se lució en su ciudad y se colgó la medalla plateada representando a la Argentina, nada más ni nada menos que en su tierra. Además, su compatriota Juan Segundo Rodríguez se quedó con el oro, en una jornada para la memoria de todo el patinaje artístico nacional.

"Fue todo muy increíble. Estoy muy orgulloso por el trabajo que se hizo para llegar a este momento. Estaba nervioso, muy ansioso, pero ahora solo tengo felicidad en el cuerpo, tengo la adrenalina, creo que no caigo de lo que pasó", dijo sin caber en sí de la alegría. "Estoy muy agradecido con todo el público, con todo mi equipo y mi familia que me apoyaron en todo".

El antes y el después de la medalla

_Saliste con determinación a ganar un lugar en el podio, ¿qué sentiste en esos instantes antes de salir a la pista?

_Siempre me digo una frase muy cortita: "Va, va, Doni trabajaste mucho para esto, apretá y saltá", es lo único que me digo. Me concentro mucho, lo trabajo mucho con mi psicóloga, tengo algunas otras cositas en la previa, como comer frutos secos o media banana, todas cosas con ese control para que esté todo bien. Eso me hace centrarme. Después del lunes, del programa corto, logré concentrarme mucho y ya estaba muy contento con lo que había pasado (había sido tercero). Todo lo que vivimos en la Villa Suramericana es tremendo, así que me dije "salí, patiná y da lo mejor, que este público te va a apoyar, te va a sostener en cada caída". Así que salí con el alma prendida fuego y cada salto apreté para sumar mucho más.

_¿Pudiste concentrarte con todo el público aplaudiéndote, con esa tribuna repleta?

_Sí, obvio. Antes vi a las chicas compitiendo y cuando me agarran muchos nervios, bajo, me pongo los auriculares y me aíslo un poco. Pero traté de tomar todo ese apoyo para bien, con esa fuerza que me transmitían, ese amor que me dieron. Fue hermoso y creo que ningún deportista de otro país lo va a vivir, porque Argentina es increíble.

Todas las emociones de Donato Mastroianni

_Te convertiste en una celebridad rosarina. Recibiste saludos, carteles, ovación, todo el mundo te espera para saludarte, ¿qué pasa dentro tuyo con todas estas emociones?

_Es increíble, impensado, lo agradezco todos los días ser atleta de alto rendimiento y representar a mi país. En estos campeonatos de patín artístico también representamos a tantas chicas y chicos que están empezando, que tienen su sueño. Así que es bárbaro que estén acá, que vengan muchas veces de muy lejos. Nunca pensé que iba a poder vivirlo, así que estoy muy orgulloso y honrado de representar a Argentina, a Santa Fe y a este deporte.

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_Unas horas más para festejar, colgarte la medalla pero hay que volver otra vez a las pistas.

_Sí, dos o tres días de descanso para disfrutar y entender todo lo que pasó, y ya de vuelta al trabajo porque en dos semanas está el Mundial en Asunción. Ahí tendremos de nuevo un gran nivel y quiero felicitar a todos los que compitieron acá, porque es increíble todo lo que dieron. Sudamérica se destaca a nivel mundial y esto es una fuerza que nos da para salir a la pista con todo.

_¿Qué fue lo diferente de competir acá en Rosario?

_(Pausa donde se escuchan los gritos del público) Eso, que me están llamando (risas). Mi familia es todo para mí. están en cada momento, son unas personas increíbles que me enseñaron de chiquito a respetar a todos, a ser muy humano. Esto significó un amor muy grande para mí, no caigo de todo lo que me pasó.