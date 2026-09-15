Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

El presidente del Banco Municipal, Claudio Forneris, dijo que la tasa de deuda impaga en la entidad apenas supera la mitad del promedio nacional

Los sorteos de los créditos Nido dejaron de realizarse en junio pasado, pero eso no quiere decir que la iniciativa haya llegado a su fin. Mientras se analizan las carpetas de los beneficiarios, el Banco Municipal de Rosario analiza el lanzamiento de un segundo programa de financiación hipotecaria , en paralelo con otras medidas frente al crecimiento de la morosidad .

El presidente de la entidad, Claudio Forneris , destacó este martes que la iniciativa lanzada en 2024 por el gobierno de Santa Fe se desarrolló de manera satisfactoria a nivel local. "Estamos terminando de cumplir el cupo original, que eran 60.000 millones de pesos" , indicó.

En segundo lugar, el titular del agente financiero de la ciudad confirmó que las autoridades quieren darle continuidad al proyecto. En este sentido, precisó: " Estamos definiendo si va a haber un Nido 2, con qué formato, con qué fondeo. Es una definición que va a salir pronto, está entre la Municipalidad, el banco y la provincia".

Forneris recordó que "no hubo más sorteos desde hace dos meses" y explicó que el programa del gobierno santafesino sólo continúa actualmente con el reparto del dinero a quienes fueron elegidos. "Cuando se termine el proceso de evaluación de las carpetas, la tasación y la gestión inmobiliaria, ya con esas personas vamos a cumplir el cupo" , puntualizó.

El presidente del Banco Municipal dijo que los préstamos fueron "una política superexitosa" en la ciudad. En base a estos resultados, las autoridades del Poder Ejecutivo local y de la provincia no descartan volver a ofrecer créditos hipotecarios para construir o comprar viviendas.

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Por otra parte, el titular de la entidad aclaró que hasta ahora están al margen de la planificación para vender los departamentos de la Villa Olímpica del ex batallón 121, donde se alojan los participantes de los Juegos Suramericanos 2026. "Nosotros no participamos en esa gestión", enfatizó.

El directivo del banco público rosarino coentó comentó que una de las torres pasará a manos exclusivas del gobierno de Santa Fe cuando termine el evento. En cuanto a la comercialización de estas viviendas, apuntó: "Va a tener un formato de financiamiento de la provincia en el que posiblemente estemos nosotros". El resto será gestionado por empresas privadas.

¿Cuál es la tasa de morosidad del Banco Municipal de Rosario?

El escenario financiero actual para poner en marcha una segunda etapa del programa Nido presenta algunas complicaciones insoslayables. Entre ellas se destaca el incremento del nivel de endeudamiento de clientes particulares y empresas que operan dentro de la red bancaria de Argentina.

Forneris apuntó que el promedio de la tasa de morosidad ronda el 12 % en el país. Luego indicó que la estadística local es bastante más favorable: "Nosotros estamos entre 7,5 y 7,6 por ciento".

"En este contexto, nosotros tuvimos medidas preventivas ya desde el año pasado con algunas situaciones que veíamos con cierta complejidad y tomamos medidas tempranas para ir mitigando las consecuencias de una posible mora y el deterioro que podía generar algún deterioro del nivel de actividad y la caída del ingreso", apuntó el presidente del banco.

El titular de la entidad señaló que el crecimiento de las deudas no sólo golpea a las instituciones tradicionales, sino también a las "fintech e incluso a cadenas de electrodomésticos". Finalmente, manifestó: "La realidad es que el sistema está preparado para trabajar tranquilo con una mora de entre el 2,5 o 3 por ciento. A partir de ahí empiezan a sonar algunas alertas".

"Una mora de estas características es insostenible a largo plazo", advirtió Forneris con respecto a la proyección de la situación actual en los bancos. Asimismo, hizo una distinción con respecto al tipo de clientes y los problemas de financiación: "Las empresas mantienen un comportamiento muy estable, es una buena noticia. El problema son las familias".