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Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

Santino Basaldella, con una dorada en el Stand Up Paddle, y Donato Mastroiann,i con una plata en Patinaje Artístico, lograron subirse al podio

15 de septiembre 2026 · 15:54hs
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Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Argentina sigue sumando preseas en la disputa por el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este martes dos atletas de Rosario lograron subirse al podio. Santino Basaldella en stand up paddle consiguió el oro y Donato Mastroianni en patinaje artístico se llevó la plata. Además, Juan Segundo Rodríguez obtuvo la medalla dorada en patinaje artístico, el stand up paddle registró otras tres medallas y hubo medallas en ciclismo.

Deportistas nacidos en Rosario se destacaron en una nueva jornada de los juegos que se disputan en la ciudad, Santa Fe y Rafaela. La competencia tuvo actividad central este martes en la capital santafesina con finales del stand up paddle en varones y mujeres. También hubo medallas en Rosario con el patinaje artístico, tiro y ciclismo de ruta.

En este marco, deportistas rosarinos llegaron a lo más alto y sumaron preseas al medallero argentino. En primer lugar, Santino Basaldella consiguió la medalla de oro en stand up paddle en Santa Fe y más tarde Donato Mastroiani fue plata en patinaje artístico en el Invencible Arena de Rosario.

Stand up paddle sumó medallas para Argentina

Santino Basaldella se consagró campeón en el stand up paddle masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 superando al peruano Itzel Delgado, top 8 del Campeonato Mundial 2025 y se quedó con el primer lugar del sprint masculino.

Además, Ignacio Arias, oriundo de Villa Constitución, fue tercero en la misma competencia y se quedó con la presea de bronce.

En la misma disciplina, pero en la rama femenina, Juliette Duhaime consiguió la medalla dorada y Lucía Clembosky la de plata, para completar una jornada de triunfos para el deporte argentino.

Argentina brilló en el patinaje

El Invencible Arena fue el escenario donde el patinaje artístico argentino desplegó toda su destreza consiguiendo cuatro de seis medallas posibles entre varones y mujeres.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina del tercer día

En la rama masculina, el rosarino Donato Mastroianni consiguió la medalla de plata en libre y fue sólo superado por el otro argentino en competencia, Juan Segundo Rodríguez. Mientras que Erik Leite de Brasil se alzó con la medalla de bronce.

Entre las mujeres, las argentinas Micaela Lopetegui y Valentina Longo consiguieron la medalla de plata y la de bronce, respectivamente. La dorada fue para la chilena Josefa Ramos Mondaca.

Oro en ciclismo

En Rafaela se compitió por las medallas de ciclismo de ruta y el argentino Mateo Kalejman consiguió la medalla dorada entre los varones. El podio lo completó Walter Vargas de Colombia con la de plata y Héctor Quintana de Chile con la de bronce.

También se subió al podio de las mujeres Delfina Dibella, oriunda de San Juan, que se quedó con la medalla de bronce en ciclismo de ruta. La presea de oro fue para Aranza Villalón de Chile y la de plata para Agua Espinola de Paraguay.

Más doradas para Argentina

La dupla Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez en tiro deportivo consiguieron la medalla dorada en rifle 10 m aire libre en equipo mixto, que se disputa en el Centro Internacional de Tiro de Recreo.

Brasil se colgó la medalla de plata, mientras que Perú se llevó la de bronce.

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