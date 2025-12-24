Navidad: cómo hacer pionono salado, el clásico exprés para no llegar con las manos vacías Ideal para quienes tienen poco tiempo, esta receta se convierte en la mejor aliada para cumplir con la mesa navideña 24 de diciembre 2025 · 10:50hs

El pionono salado es un clásico infaltable en la mesa de Navidad

Una de las características de la Navidad, además de la celebración en familia, los encuentros y los regalos, es la oportunidad de disfrutar de los platos especiales típicos de las fiestas argentinas. En el país, hay comidas que, con el paso de los años, se convirtieron en parte esencial de las reuniones y que, a pesar del recambio generacional, nunca faltan en la mesa.

Cada vez que se acercan las fiestas de fin de año, las familias comienzan a debatir, definir y organizar los platos que compartirán en Navidad. Hay una amplia variedad de recetas tradicionales que se repiten cada diciembre y otras más sofisticadas o innovadoras que se suman a la mesa. Sin embargo, entre los compromisos del cierre del año y las celebraciones, muchas veces surge la necesidad de resolver comidas de último momento.

Para esas ocasiones, hay una entrada que nunca falla y que, además de ser un clásico, es rápida y fácil de preparar: el pionono salado. Este plato, se presenta como la opción ideal para quienes llegan a la Navidad a último minuto, con una receta sencilla y versátil que permite agasajar a la familia y cumplir con la tradición.

Cómo hacer pionono salado Una de las recetas más sencillas de pionono salado es la compartida por la influencer Paulina Cocina. Carolina Puga, más conocida como Paulina Cocina, es una youtuber de 49 años que comparte diversas recetas de una forma simple que atrapan a los consumidores de la plataforma, en la que tiene más de 4,5 millones de suscriptores, pero la creadora de contenido no tiene ninguna vinculación con el rubro culinario. image Ingredientes para la masa: 4 huevos

80 g de azúcar

1 cucharada de miel

80 g de harina (tamizada) Ingredientes para el relleno: 200 gr de lechuga.

3 huevos duros.

200 gr de jamón cocido.

2 tomates.

200 gr de queso.

Mayonesa, mostaza.

Aceitunas. Paso a paso para hacer la masa: Preparar una placa fina para horno y cubrirla con papel manteca.

Enmantecar bien el papel manteca para facilitar el desmolde.

Colocar los huevos, el azúcar y la miel en un bol.

Batir la preparación con batidora eléctrica hasta que quede bien espumosa

Incorporar la harina tamizada de a poco.

Mezclar con movimientos envolventes para no bajar el batido.

Volcar la mezcla sobre la placa preparada.

Emparejar la superficie para que quede distribuida de manera uniforme.

Llevar a horno precalentado.

Hornear hasta que la masa esté cocida y apenas dorada. Paso a paso para poner el relleno: Untar la masa de pionono ya fría con mayonesa o mostaza a gusto.

Colocar las fetas de jamón de manera ordenada, cubriendo toda la superficie.

Disponer las fetas de queso por encima del jamón.

Picar las verduras en tiras y las aceitunas en mitades, retirando el hueso.

Distribuir la lechuga sobre el queso.

En uno de los extremos de la plancha, armar una hilera con los huevos cortados a la mitad.

A un lado, colocar los tomates y las aceitunas formando tres filas paralelas.

Con todos los ingredientes distribuidos, comenzar a enrollar el pionono lentamente y con cuidado para no romper la masa.

Envolver el pionono en papel manteca.

Llevar a la heladera y dejar enfriar por cuatro horas.

Una vez frío, decorar con un poco de mostaza por encima y huevo duro picado.