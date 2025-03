Ya abrió la primera convocatoria de apoyo a la producción cultural santafesina: cómo anotarse

>>Leer más: Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe convoca a autores y sellos independientes

Cuándo son las inscripciones y cómo anotarse

Todas las inscripciones al programa se realizan de manera online. La convocatoria “Apoyo a la producción cultural” estará abierta desde el lunes 10 de marzo (a las 00) hasta el viernes 4 de abril inclusive.

El formulario de inscripción se encuentra en la página web oficial del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, en el sitio se especifican tanto el reglamento como las bases y condiciones del programa.

Es importante leer atenta y detalladamente los documentos solicitados en la página ya que no se aceptarán inscripciones, documentación y/o anexos por fuera del formato mencionado. Las inscripciones que se encuentren incompletas o que no cumplan estrictamente con los requisitos solicitados para cada línea, no serán consideradas.

Quiénes pueden participar del programa

Podrán participar de esta convocatoria todas las personas mayores de 18 años con residencia comprobable en la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, si desean presentarse menores de edad, siempre y cuando la línea lo permita, la inscripción operará a nombre de sus padres, madres o tutores/as.

Las personas jurídicas que pueden participar de las convocatorias son las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Cooperativas.

Dudas y consultas

Si surgen dudas o preguntas en torno al programa y su convocatoria, es posible despejarlas en diálogo con la entidad convocante. En primera instancia, en su sitio web oficial, se encuentra colgado un apartado con preguntas frecuentes para las dudas más comunes.

Asimismo, si las consultas son más bien particulares, se pueden realizar chateando por whatsapp al 3425901085, por mail, escribiendo a [email protected] o bien por Instagram, iniciando un mensaje directo con la cuenta @espaciosantafesino.