Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe convoca a autores y sellos independientes

La recepción del material se realizará en las sedes dispuestas para tal fin desde el miércoles 5 de marzo hasta el lunes 31 de marzo, sin excepción.

En esta edición se suma al stand de la provincia una selección de arte impreso. Podrán participar producciones fundamentalmente vinculadas al papel (por ejemplo, pósters, cuadernos, anotadores, lápices, calcos, stickers, cartas, postales, etc.); textiles (por ejemplo, tote bag, pañuelos, etc.) y accesorios (por ejemplo, pines, lápices, señaladores en diferentes materiales, etc.) con diversas técnicas (como serigrafía, grabado, risografía, etc.).

feria del libro baires1.jpg La 49º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo en el predio ferial La Rural.

Sin embargo, desde la cartera cultural aclararon que para esta edición quedan excluidos de esta convocatoria productos de indumentaria.

La inscripción se realiza mediante un formulario online. Las y los diseñadores de arte impreso podrán inscribirse desde el miércoles 5 de marzo hasta el miércoles 19 de marzo inclusive. El anuncio de la selecció se hará el 25 de marzo y la recepción tendrá lugar hasta el martes 1º de abril inclusive.

Dónde enviar el material para participar de la Feria del Libro

La recepción del material se recibirá en cinco puntos de la provincia, a los efectos de fomentar la participación en todo el territorio santafesino.

Rafaela (C.P. 2300): Biblioteca Municipal «Lermo Rafael Balbi», Sarmiento 544, de lunes a viernes de 8 a 19 h, tel.: 03492-570552.

Reconquista (C.P. 3560): Casa del Bicentenario, Bv. España 787, de lunes a viernes de 8 a 12 h, tel.: 3482-207698.

Rosario (C.P. 2000): Ministerio de Cultura, Programa Feriar, Mendoza 1085, 3.º piso, oficina 5, de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Santa Fe (C.P. 3000): Ministerio de Cultura, Área de Bibliotecas Populares, San Martín 1375, de lunes a viernes de 9 a 13 h, tel.: 0342-4619904.

Venado Tuerto (C.P. 2600): Teatro Provincial Ideal, Pellegrini 980, lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 h, tel.: 03462-408867.

Para más información comunicarse a la dirección de correo electrónico: [email protected], al instagram @feriarprograma o al teléfono 3426 40-0329.